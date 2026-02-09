Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Primarii se ridică împotriva lui Bolojan: "N-am trăit asta niciodată, nici chiar cu Băsescu, rău, cel mai rău"

Reprezentanții administraţiei locale sunt nemulțumiți de reforma anunțată de Guvern și de faptul că nu au fonduri pentru funcționare deoarece bugetul nu a fost adoptat. "N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu domnul Băsescu, rău, rău, cel mai rău", spune un primar.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 17:12
Primarii se ridică împotriva lui Bolojan: "N-am trăit asta niciodată, nici chiar cu Băsescu, rău, cel mai rău" - Primarii se ridică împotriva lui Bolojan: "N-am trăit asta niciodată, nici chiar cu Băsescu, rău, cel mai rău" - Arhivă

Primarii sunt nemulțumiți de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan. Ei susțin că astfel de vremuri grele nu au mai fost în ultimii 30 de ani. De asemenea, unii dintre ei au nemulțumiri legate de salariile aleșilor. Un salariu de 6.000 de lei pe lună pentru un primar mi se pare o mare jignire, a spus primarul comunei Albota, Ion Dumitru, la Antena 3 CNN.

Primarii amenință cu proteste

"Am 30 de ani de primărie, opt mandate. N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu domnul Băsescu. Rău, rău, cel mai rău. Dar ce se întâmplă acum e ceva de groază. Ba nu ne mai dă cotele din sumele defalcate. Un primar cu 5.000 de locuitori, să ai 6.000 lei pe lună mi se pare o mare jignire. Noi nu ieșim să facem grevă", a declarat primarul.

Articolul continuă după reclamă

Sute de primari vor fi față în față cu premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea va avea loc în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor. Aceasta se va desfășura marți la Palatul Parlamentului din București. Primarii amenință cu proteste, iar marți în peste 1.300 de comune salariații primăriilor vor organiza o grevă de avertisment.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan primar protest
Înapoi la Homepage
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist”
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: &#8220;E trist&#8221;
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Au fost depuse ofertele pentru “Autostrada Albastră a României”: Fast Danube 2 va face Dunărea navigabilă 340 de zile pe an
Au fost depuse ofertele pentru “Autostrada Albastră a României”: Fast Danube 2 va face Dunărea navigabilă 340 de zile pe an
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok?
Observator » Ştiri politice » Primarii se ridică împotriva lui Bolojan: "N-am trăit asta niciodată, nici chiar cu Băsescu, rău, cel mai rău"