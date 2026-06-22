Primarul PSD din Buzău despre Romeo Lungu, propus la Dezvoltare: "Muncitor necalificat, angajat pe pile"

Deputatul PSD Romeo Lungu, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării în Cabinetul Veștea, a fost acuzat de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, că ar fi fost angajat în trecut ca muncitor necalificat "pe pile". Social-democratul respinge aceste afirmaţii.

PSD l-a propus ministru al Dezvoltării în guvernul Veștea pe Romeo Lungu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău, în prezent deputat. Între 2010 și 2012, Lungu a fost director sportiv la Gloria Buzău.

Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a spus la începutul lunii iunie că Lungu a fost muncitor necalificat. "Am făcut echipă şi cu Marcel Ciolacu, şi cu Lucian Romaşcanu, mai puţin cu acest domn Romeo Lungu, care, să-mi fie iertat, nu are profesionalismul necesar, pregătirea necesară, background-ul necesar să fie pe o funcţie aşa mare. Şi aici, şi la nivel de partid, la nivel central de vicepreşedinte, la nivel de Camera Deputaţilor, unde este chestor (...) Toată viaţa n-a făcut decât să profite de faptul că este membru PSD, altceva nu ştie să facă. Eu l-am prins, am mai spus lucrul ăsta, era un muncitor necalificat la Compania de Apă şi acolo a ajuns pe pile".

Actualul deputat social-democrat a respins afirmaţiile făcute de primarul Buzăului şi a declarat că nu a fost niciodată muncitor necalificat. Conform CV-ului său, Lungu a fost referent specialitate administrație publică la Compania de Apă, între 2007 și 2010. Societatea este operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județ, scrie G4Media.

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Romeo Lungu se află la al doilea mandat de deputat. Între 2016 și 2020 a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău, iar între 2012 și 2016, director executiv al Direcției Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzău. A mai fost șef de cabinet în cadrul Prefecturii Buzău (2003–2005), consilier senatorial (2005–2007), membru în consiliile de administrație ale societăților Transbus și Compania de Apă Buzău, mai precizează sursa citată.