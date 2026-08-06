Pentru a doua zi consecutiv, scufundarea barjelor care ar trebui să devieze cursul fluviului către centrala de la Cernavodă s-a amânat. Procedura este mai dificilă decât au anticipat specialiştii, iar planurile se schimbă de la oră la oră. Fără această intervenţie, centrala nucleară s-ar închide complet în cinci zile. După intervenţie, reactorul mai poate funcţiona zece zile. Dunărea a atins astăzi un minim istoric.

Operaţiunea de scufundare a celor patru barje a tot fost amânată în ultimele două zile. Specialiştii de la Apele Române şi-au petrecut cea mai mare parte a zilei refăcând planurile.

Planul inițial a fost schimbat din cauza curenților

Barajul format din cele patru barje trebuia montant la confluenţa dintre Dunărea Veche şi Braţul Bala. Însă din cauza curenţilor puternici, amplasamentul s-a schimbat. Două dintre ele vor fi scufundate cu 500 de metri în amonte faţă de locul ales iniţial. Celelate două ar trebui să fie scufundate, la 300 de metri distanţă de primele.

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"Efectele vor fi puţin mai mici, dar vor fi. Asta este speranţa cea mai mare. Procedura va fi de pompare a apei în coferdamuri astfel încât să coboare barja uşor până la suprafaţa apei şi apoi se va trece la umplerea ei", a spus Sorin Rîndașu, director adjunct Apele Române.

Specialiștii independenţi au rezerve privind eficiența soluției

Procedeul nu îi convinge pe specialiştii independenţi.

"Aceste barje trebuie să fie conectate, legate între ele. Că dacă nu sunt legate între ele, căzute la fund sau până ajung la fund ele sunt îndreptate pe linia de curgere şi în consecinţă nu mai realizează o oprire corespunzătoare", a spus Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

În paralel, autorităţile continuă să spargă stânca de pe malul Dunării pentru a devia cât mai mult cursul apei către Cernavodă. Reprezentanţii centralei nucleare spun că dacă soluţia barjelor nu funcţionează, unicul reactor activ va trebui închis în cinci zile. Chiar şi în cazul unui succes, închiderea este însă certă.

"Aceste măsuri sper eu să conducă la o creştere care să permită funcţionarea centralei nucleare încă câteva... 4 zile... Doamne, ajută!", a mai afirmat Sorin Rîndașu.

Debitul fluviului a egalat minimul istoric din 1985

Cota fluviului contină să scadă în dreptul centralei de la Cernavodă.

"De aseară până astăzi a scăzut cu doi centimetri. Această tendinţă de scădere este în fiecare zi, cu doi centimetri", a spus Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.

Debitul Dunării la intrarea în ţară a ajuns azi la 1.400 de metri cubi pe secundă, egalând minimul istoric din 1985.