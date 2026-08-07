Anchete şi acuzaţii grave şi la Ambulanţa Bacău. Mama unei fetiţe de un an şi 11 luni acuză ambulanţierii că au întârziat intervenţia. În drum spre spital, aceştia s-au oprit să cumpere pepeni de pe marginea drumului, iar copila, care se simţea rău, a primit ajutor abia după două ore.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău ar fi oprit pentru a efectua cumpărături, în timpul unui transport al unui pacient către o unitate medicală. În acest caz, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat şi va săvârşi un control printr-o echipă de inspecţie, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În ce scop se vor face verificările DSU

Echipa de inspecție va verifica toate circumstanțele în care s-a produs acest incident, precum și respectarea obligațiilor profesionale și a procedurilor operaționale aplicabile. Verificările au ca scop stabilirea cu exactitate a situației de fapt, iar în funcție de concluziile acestora vor fi dispuse măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile legale.

Departamentul pentru Situații de Urgență tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate afecta siguranța pacienților sau încrederea cetățenilor în serviciile de urgență și reafirmă că activitatea personalului din cadrul serviciilor de urgență trebuie să se desfășoare cu respectarea strictă a normelor legale, profesionale și deontologice.