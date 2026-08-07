Terapeutul Ana Radu a fost invitată la Observator 16, alături de Teodora Tompea, pentru a vorbi despre fenomenul "tradwife", tot mai prezent pe rețelele sociale, și despre riscurile pe care acest stil de viață le poate aduce. Specialista a explicat că, dincolo de imaginea aparent liniștită și previzibilă, renunțarea la independența financiară și asumarea permanentă a rolurilor de soție și mamă pot duce la epuizare și la o dependență mai mare față de partener.

Teodora Tompea: Fără să judecăm sau să intrăm în discuția dacă este bine sau dacă este rău. Aș vrea să reformulez cumva: care ar putea fi riscurile acestui trend tradwife?

Ana Radu: Riscul ar putea fi să cădem, din toate rolurile pe care le avem, de soție, de mamă, de femeie independentă, într-o altă zonă de epuizare, una care, la prima vedere, pare că este în regulă, că este previzibilă, că doar am văzut-o la bunici. Să mergem, practic, într-o altă zonă de epuizare.

Teodora Tompea: Care ar fi aceea? Pentru că epuizarea asta o știm: și cariera, și casa, să arăți bine, să fii femeie. Care ar putea fi riscul la tradwife? Care ar fi epuizarea?

Articolul continuă după reclamă

Ana Radu: Epuizarea ar fi să nu am un program fix pentru nimic. Epuizarea la tradwife se traduce așa: mă trezesc, fac orice este nevoie, sunt mamă dedicată, soție dedicată. Atunci când eu vreau să fac ceva, s-ar putea să am nevoie de un acord în plus, acordul soțului, care este cel ce deține partea financiară, și să nu pot să îmi îndeplinesc celelalte dorințe. Când se face ora 18:00, la care cele mai multe persoane își încheie programul, în zona aceasta programul continuă. Munca nu se termină. Trebuie să existe o disponibilitate 24 de ore din 24.

Teodora Tompea: Care este povestea cu trendurile care apar? De ce ne atrag atenția aceste trenduri? Este bine să le aducem în fața telespectatorilor, să le analizăm și să decidă fiecare cum să se poziționeze. Nu spun dacă este bun sau rău, fiecare alege. Ne ajută la ceva? Cei care se uită la noi, doamnele mai în vârstă, spun poate că asta a existat dintotdeauna. De ce este acum un trend? Și de ce ar putea fi o problemă?

Ana Radu: Din punct de vedere psihologic, dacă luăm în considerare ce se întâmplă acum pe social media, partea cu trendurile se naște emoțional. Eu știu, la momentul acesta, că nu mai pot duce atâtea roluri. Să fiu, în același timp, și mamă, și soție, și om care performează la job. Atunci apare epuizarea și mă gândesc: ce îmi este mai ușor, ce este la îndemână să fac, având în vedere cum arată acum ziua mea?

Teodora Tompea: Nu poate fi o capcană?

Ana Radu: De multe ori se poate dovedi o capcană. În momentul în care renunți la tot și ajungi în poziția asta, nu mai poți avea 100% independență în ceea ce faci.

Teodora Tompea: Pe de altă parte, suntem în vremurile cele mai ofertante, avem la dispoziție foarte multe opțiuni. Putem alege. Mulți ar spune: de ce ne alintăm atât cu tot felul de lucruri pe care nu le mai vrem? Facem carieră, apoi nu mai vrem să fim femei de carieră, ne ocupăm de casă, de familie, apoi nu mai vrem. E normal?

Ana Radu: Să ne răzgândim este normal. Chiar recomand și susțin așa ceva, pentru că dacă acum ni se potrivește ceva, este posibil ca peste doi-cinci ani să nu ni se mai potrivească. Când vine vorba de roluri, ni s-a inoculat, în perioada de creștere, că le putem face pe toate. Din feminism, din felul în care bunicii și părinții nu au putut. Apoi, când ajungi la maturitate și te gândești că le poți face pe toate, îți dai seama că nu le poți face pe toate în același timp. Apare prioritizarea.

Teodora Tompea: Și cu ce preț? Prețul plătit ar putea fi mult prea mare. Așa că mare atenție la trenduri. Chiar dacă nu sunt toate greșite, atenție la cel pe care îl alegem, în cele din urmă.