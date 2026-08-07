A început scufundarea primei barje pentru devierea apei pe Dunăre spre Cernavodă. Operațiunea durează 3-4 ore

Cursă contracronometru pe Dunăre. După 3 zile de amânări, a început inundarea controlată a primei barje încărcate cu piatră, pentru a reduce debitul apei pe Brațul Bala și a împinge o parte mai mare din apa Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă. Inundarea controlată se face prin pompare. Operațiunea de scufundare a unei barje durează 3-4 ore.

Potrivit informațiilor Observator, a început inundarea controlată a primei barje. Inundarea controlată se face prin pompare iar operațiunea de scufundare a unei barje durează 3-4 ore.

Ultima dintre cele patru barje care vor fi utilizate în cadrul intervenţiei de redirecţionare a unei părţi din debitul Dunării către braţul Bala a fost încărcată joi, iar fiecare operaţiune de scufundare este estimată să dureze între trei şi patru ore, informează Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), într-o postare publicată pe pagina de socializare a instituţiei.

ANAR: Fiecare operaţiune de scufundare a celor patru barje în Dunăre va dura între 3 şi 4 ore

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"Ieri (joi, 6 august 2026, n.r.) a fost finalizată încărcarea ultimei dintre cele patru barje care vor fi utilizate în cadrul intervenţiei de redirecţionare a unei părţi din debitul Dunării către braţul Bala. În urma analizelor tehnice desfăşurate de specialişti, a fost stabilită soluţia optimă de amplasare a acestora, astfel încât să fie maximizat efectul de redirecţionare a curentului către braţul vechi al Dunării. Barjele au fost încărcate cu rocă, astfel încât să atingă un pescaj de 1,9 metri şi vor fi scufundate controlat, una câte una, prin inundarea camerelor etanşe, în condiţii de maximă siguranţă. Fiecare operaţiune de scufundare este estimată să dureze între 3 şi 4 ore", menţionează ANAR, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, primele două barje vor fi amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în braţul Bala, iar celelalte două vor fi poziţionate în amonte, "într-o configuraţie oblică faţă de direcţia curentului, pentru a crea două praguri artificiale care să favorizeze redirecţionarea unei părţi din debit către braţul vechi al Dunării".

"Obiectivul acestei intervenţii este de a câştiga câţiva centimetri în plus ai nivelului apei în dreptul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă şi de a contribui la menţinerea condiţiilor hidrologice necesare în această perioadă caracterizată de debite extrem de scăzute", notează specialiştii.

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Din punct de vedere hidrologic, situaţia rămâne dificilă, cu un debit al Dunării, la intrarea în ţară, de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) şi tendinţă de menţinere la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staţionare, conform Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 cm faţă de ziua precedentă, în prezent acesta fiind -220 cm. Estimările hidrologilor arată că nivelul apei ar urma să ajungă la -230 cm, în data de 13 august, cu o medie de 1-2 cm pe zi, în următoarele şase zile.

Debitul Dunării se menţine la 1.400 mc/s. Hidrologii anunţă o creştere

Debitul Dunării, la intrarea în ţară, se situa, vineri, la 1.400 mc/s, însă va exista o tendinţă de creştere până la 1.450 mc/s, la jumătatea săptămânii viitoare, reiese din prognoza publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit hidrologilor, în aval de Porţile de Fier, în ultimele două zile, debitele au fost relativ staţionare pe sectoarele Gruia - Calafat şi Brăila - Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet - Vadu Oii.

Estimările pentru perioada 7 - 14 august arată că debitul fluviului Dunărea, pe secţiunea Baziaş, va fi staţionar la 1.400 mc/s, cu tendinţă de creştere în ultimele două zile ale intervalului până la valoarea de 1.450 mc/s, dar în continuare sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

De asemenea, în aval de Porţile de Fier, debitele vor fi relativ staţionare, cu excepţia primei părţi a intervalului, când vor fi în scădere uşoară pe sectorul Zimnicea - Tulcea.

"Menţionăm că estimările prognostice pentru secţiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potenţial al intervenţiilor în curs din zona de confluenţă a Dunării cu braţul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secţiune", notează INHGA.

În ceea ce priveşte situaţia pe râuri, prognoza de specialitate relevă faptul că, în intervalul 8 - 14 august, debitele medii zilnice vor fi relativ staţionare, mai puţin în prima a zi, când vor fi în creştere pe unele cursuri mici de apă din centrul şi sudul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării.

Totodată, sâmbătă, 8 august, sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite şi depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte.

Bolojan: Cernavodă mai are apă pentru 4-5 zile

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus azi că reactorul rămas în funcțiune la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 4-5 zile, dacă nivelul Dunării continuă să scadă cu până la 1-3 centimetri pe zi.

"Ca efect al scăderii debitului Dunării, atât centrala maghiară de la Paks, cât şi noi ne-am întrerupt o parte din grupuri, maghiarii au oprit trei grupuri din patru, noi suntem cu unul din două. Astăzi avem un nivel al Dunării în zona de unde se trage apa pentru răcire care ne asigură o funcţionare de patru-cinci zile dacă debitele vor scădea în continuare cu unu, doi, trei centimetri pe zi. Ceea ce facem în aceste zile este să depunem eforturi, pentru ca să încercăm să direcţionăm prin măsuri de criză, prin partea de dragaj, prin scufundarea unor barje, prin eliminarea unor obstacole naturale, în aşa fel încât, chiar dacă scade debitul Dunării la intrarea în ţară, pe braţul care aprovizionează centrala de la Cernavodă cu apă de răcire să avem un debit mai mare", a declarat Bolojan la RFI România, întrebat cât mai rezistă Centrala nucleară de la Cernavodă.

Potrivit acestuia, există un proiect privind staţia de pompare de la Cernavodă, dar nu a putut fi implementat.

"Suntem în situaţia în care, pentru a avea un nivel al apei la staţia de pompare de la Cernavodă, avem un proiect gata făcut, care ar însemna o lucrare în zona respectivă, dar care, pentru că era o problemă de finanţare, pentru că mai avea nişte opoziţii pe componente de mediu, nu i s-a dat drumul, deşi are toate documentele făcute, are studiul de fezabilitate făcut, dar la Ministerul Transportului a stat prin sertare de doi-trei ani de zile. Dar asta înseamnă să treci peste rezistenţe, să faci proiecte ale căror rezultate se văd peste doi-trei ani de zile şi să îţi asumi răspunderi şi să găseşti finanţare pentru proiectele de bază. N-am făcut asta şi acum, într-adevăr, achităm nota de plată şi ne comportăm reactiv", a spus premierul.

El a adăugat că aceste lucruri trebuie făcute serios, nu după "sondajele de opinie".

"În permanenţă, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă şi nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o prima etapă, ajungi peste doi-trei ani de zile să te loveşti de astfel de realităţi. Cei care au făcut administraţie serioasă ştiu cum se fac lucrurile. Cei care doar claxonează ne-au dus în situaţia asta", a susţinut Bolojan.