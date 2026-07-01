AUR a decis în unanimitate demararea procedurilor de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan. Ce înseamnă asta

Consiliul Naţional de Conducere al AUR a votat, în unanimitate, pentru demararea procedurilor de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan. Partidul lui George Simion a anunţat că nu va vota niciuna dintre propunerile de premier făcute de preşedinte.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a decis, miercuri, demararea procesului de suspendare a lui Nicuşor Dan şi începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate, informează un comunicat al formaţiunii politice.

Decizia a fost luată de Consiliul Naţional de Conducere (CNC) al AUR în cadrul şedinţei extraordinare organizate la Alexandria, Teleorman. Cei 135 de membri ai CNC AUR prezenţi la şedinţă au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan şi începerea dialogului cu celelalte forţe politice în acest sens.

Printre motivele care stau la baza acestui demers, precizează AUR, se numără "excluderea unei părţi importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar şi refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, aşa cum este constituţional".

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Totodată, membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru "reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privinţa alegerilor anticipate". În cadrul şedinţei CNC AUR s-a mai decis că parlamentarii formaţiunii nu vor fi prezenţi şi nu vor vota niciun Guvern al coaliţiei propuse de Nicuşor Dan.

Precizăm că, potrivit Constituţiei României, pentru iniţierea unei propuneri de suspendare a preşedintelui este nevoie de semnăturile a cel puţin o treime dintre parlamentari, adică aproximativ 155 de aleşi. Ulterior, pentru ca suspendarea să fie aprobată în Parlament este necesară majoritatea absolută, respectiv cel puţin 233 de voturi "pentru". În cazul în care președintele este suspendat de Parlament, se organizează referendum pentru ca cetățenii să decidă dacă șeful statutului rămâne demis sau nu.