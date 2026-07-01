Grindeanu ar vrea rotativă guvernamentală, dar doar dacă începe cu PSD. Ce zice de alianța cu AUR

Sorin Grindeanu susține că este de acord cu rotativa guvernamentală, doar dacă aceasta începe cu PSD. Îl acuză pe George Simion că "îl ține în funcție pe Ilie Bolojan" și recunoaște că o mare parte din votanții AUR au fost în trecut votanți PSD.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este gata să semneze "pe loc" acordul politic dintre partide care ar putea să deblocheze situaţia politică, cu condiţia ca liderul PNL Ilie Bolojan să vină să îl semneze la rândul său, iar PNL să susţină prin vot un guvern minoritar PSD.

Liderul PSD mai susține că este de acord cu rotativa guvernamentală, doar dacă aceasta începe cu PSD. "Sunt de acord cu rotativa, atâta timp cât începe cu PSD. N-am nimic cu dl Mureşan, e treaba lor pe cine propun premier", a transmis el.

Grindeanu: Acum, pe loc, semnez acordul; să vină Bolojan să-l semneze şi să voteze guvernul minoritar PSD

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Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar putea renunţa la unele condiţii din acord - inclusiv cele legate de autonomia asupra programului de guvernare - după ce Ilie Bolojan a afirmat că liberalii au avut mai multe solicitări respinse de social-democraţi.

"Evident. Să ştiţi că acel acord de care se spunea, în proporţie covârşitoare a fost acceptat de toată lumea. Adică acele puncte, nu acolo s-au blocat lucrurile. Nu avem niciun fel de problemă în a discuta, în a găsi, să spunem, punctul comun într-un acord de acest tip, de guvernare sau politic. Noi am fost deschişi în a găsi o soluţie în toate aceste săptămâni. (...) Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi el. Acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să-l semneze şi ei. (...) Să vină Bolojan să îl semneze şi să voteze guvernul minoritar PSD", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Liderul social democrat a mai spus că nu va ezita să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului atunci când situaţia o va impune, iar PSD şi-a anunţat parlamentarii să fie pregătiţi pentru acest scenariu.

"România este în acest moment complet blocată din punct de vedere politic din cauza unui singur om care refuză să facă un pas în spate. Un singur om pune condiţii, un singur om prelungeşte negocierile, un singur om îşi schimbă angajamentele de la o zi la alta. Acest om este Ilie Bolojan, cel care întârzie în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline. Cu toate acestea, până la deblocarea situaţiei politice, PSD a ales să se comporte matur şi responsabil în ceea ce priveşte subiectele majore de interes pentru România. Iar astăzi vreau să vă vorbesc despre PNRR. Luni, cu două zile înainte de încheierea sesiunii parlamentare, eu personal am primit de la prim-ministrul demis, Ilie Bolojan, şase proiecte vitale pentru PNRR. (...) Dintre aceste şase proiecte patru erau la Camera Deputaţilor două la Senat. Vreau să vă spun că ieri în Camera Deputaţilor toate proiectele solicitate de premierul demis, Bolojan, dar şi alte acte normative care ţin de PNRR au fost aprobate. În total, vorbim de reforme şi măsuri care însumează aproximativ 3 miliarde de euro pentru România", a declarat Grindeanu.

El a adăugat că, din păcate, Senatul, care este condus de PNL, nu a votat niciunul dintre cele două proiecte pe care le avea în dezbatere.

"Este vorba despre o propunere legată de decarbonizare şi de una privind codul urbanismului. Ambele proiecte au rămas suspendate din cauza faptului că preşedintele Senatului s-a mişcat foarte încet. De aceea îl anunţ pe premierul demis, Bolojan, că suntem aici, la muncă şi că rămân deschis pentru a sprijini toate proiectele necesare astfel încât România să atragă banii din PNRR. Îmi doresc, în schimb, ca şi Senatul condus de Partidul Naţional Liberal să iasă din pasivitate şi să înţeleagă că atunci când este vorba de banii pentru România nu este loc de jocuri politice. Prin urmare, nu voi ezita să convoc sesiune extraordinară a Parlamentului atunci când situaţia o va impune. PSD şi-a anunţat parlamentarii să fie pregătiţi pentru acest scenariu, să revină oricând în sesiune extraordinară. România are nevoie de stabilitate, şi nu de orgolii politice mărunte şi îi asigur pe toţi, chiar şi pe premierul demis, Ilie Bolojan, că PSD, aşa cum a arătat în aceste două zile, rămâne singura ancoră reală de stabilitate în acest haos politic", a spus liderul social-democrat.

Grindeanu a menţionat că "ceasul ticăie" în privinţa absorbţiei miliardelor din fondurile europene şi că speră să înţeleagă şi Ilie Bolojan acest lucru "şi să nu mai blocheze formarea unui nou guvern".

Grindeanu recunoaște că o mare parte din votanții AUR au fost în trecut votanți PSD

Grindeanu a mai spus că deşi respectă electoratul AUR, nu se poate vorbi despre o colaborare instituţională cu liderul partidului, George Simion, pentru susţinerea unui guvern minoritar PSD.

Grindeanu a fost întrebat dacă va purta în perioada următoare negocieri cu AUR pentru a obţine voturile necesare învestirii unui guvern minoritar PSD. "Eu respect votanţii AUR, votanţii, dar în acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat acest partid, AUR, trebuie să realizeze că în acest moment cine îl menţine în funcţie pe Ilie Bolojan este AUR şi George Simion. Prin ceea ce au făcut în aceste săptămâni ei sunt cei care l-au menţinut în funcţie. Repet, respect votanţii, mai ales că o parte din aceşti votanţi, dacă vreţi, au fost votanţi PSD, dar o colaborare cu George Simion, instituţională, nu poate exista", a afirmat Grindeanu