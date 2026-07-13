Primăria Capitalei începe să ridice maşinile parcate ilegal, în centrul oraşului. Serviciul va funcţiona din toamnă, iar taxa pentru şoferi, ca să-şi recupereze maşinile, va depăşi 1.000 de lei. Oamenii vor putea face sesizări non stop în dispeceratul poliţiei locale.

Centrul Capitalei este plin de mașini parcate la voia întâmplării. Șoferii spun că nu găsesc locuri libere, așa că le lasă pe unde apucă.

Reporter: Încape mașina de gunoi pe aici printre mașini?

Şofer: Foarte greu, ne chinuim. Foarte, foarte.

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"Este foarte aglomerat, dar nu există o soluție alternativă. Trebuie să asiguri locuri de parcare, totuși", a spus un şofer.

În ultimii 7 ani, municipalitatea nu a ridicat nicio mașină din zonele pe care le administrează.

Ultimul serviciu de ridicări a fost înființat, pe hârtie, în 2019, însă nu a funcționat niciodată. Acum autoritățile au altul în plan.

Serviciul de ridicare a mașinilor va fi funcțional în 2 luni, iar tarifele pentru a vă recupera mașina sunt destul de mari. Întreaga operațiune va costa 1.000 de lei: 400 de lei ridicarea, 300 de lei transportul și încă 300 de lei pentru depozitare. La această sumă se mai adaugă încă 150 de lei pentru fiecare zi în care proprietarul nu vine să își recupereze mașina.

Mașinile vor fi ridicate în inelul central al Capitalei. În afara acestei zone intervin primăriile de sector.

Reporter: Dacă vă uitați pe strada din fața dumneavoastră cum e, cum ați putea să treceți pe acolo?

Pieton: Nu poți, nu poți să treci absolut deloc. Adică prefer să o iau pe stradă decât să trec pe acolo, că știu că nu am loc.

"Dacă vă duceți pe strada Armoniei, au un trotuar practic umplut cu mașini, trotuarul integral. Am scris la primărie de 3 ori să facă această stradă cu sens unic", a spus alt pieton.

În Piața Unirii, Universității, Victoriei, Romană sau pe Șoseaua Ștefan cel Mare, șoferii parchează adesea pe stradă, pe trotuar, în intersecții sau în stațiile STB.

Primăria Capitalei vrea să ridice două depozite cu o capacitate de aproximativ 300 de vehicule. Construirea lor va costa 10 milioane de lei.

"E vorba de 30 de ridicări pe zi. Ei așa au evaluat în prezent acest nou regulament. Va fi un centru unic de comandă la Poliția Locală a Municipiului București, unde vor distribui spre sectoare. E normal să facem așa, pentru că altfel facem un ping-pong cu oamenii", a declarat Daniel Dobrescu, consilier general USR.

Municipalitatea promite astfel un timp mediu de răspuns de 30 de minute de la momentul în care este emisă dispoziția de ridicare și transmite că va avea o capacitate de peste 10.000 de ridicări pe an.