Wimbledon a fost, din nou, locul unde sportul a ridicat la fileu eleganţa de covor roşu. La finala masculină, 15.000 de spectatori au umplut tribunele, iar printre ei, o galerie întreagă de vedete şi membri ai familiei regale. În public a fost spectacol al ţinutelor şi al privirilor.

Kate şi Prinţul William au venit cu doi dintre copiii lor, Charlote şi George. Prinţesa de Wales a înmânat trofeul învingătorului.

Juniorii Familiei Regale s-au bucurat să îl cunoască pe tenismenul Jannik Sinner, cu care au schimbat impresii despre sport.

"I-am întrebat pe copii dacă joacă tenis şi au spus că sunt foarte fericiţi. Se vede că iubesc cu adevărat sportul", a spus Sinner.

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Lojele au fost pline de vedete de primă mână: Orlando Bloom, Ben Stiller, Matthew McConaughey, Lilly Collins, Siena Miller sau Keira Knightley fac parte din distribuţia hollywoodiană de pe arena londoneză.​ Anna Wintour a comentat alături de Nicole Kidman. Iar Jennifer Lopez şi-a găsit un partener surpriză alături de care a urmărit finala - actorul Tom Hiddlestone.

România a fost reprezentată la finala feminină de sâmbătă de Simona Halep, care a stat în lojă lângă prinţesa Kate.