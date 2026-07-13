Turiştii de la mare au stat astăzi zgribuliţi pe nisip. Apa mării s-a răcit serios şi a ajuns la temperatura de la începutul lui mai. Salvamarii au fluierat mai mult decât de obicei ca să îi avertizeze pe turişti că riscau să facă un şoc termic periculos în valuri.

De la 24 - 26 de grade Celsius, apa mării a ajuns ieri a 17 grade în zona Constanţa şi aşa a rămas şi azi-dimineaţă.

"Rece. Suntem a doua zi, e la fel. Ieri era mai rece ca azi, să sperăm că se va încălzi", spune o turistă.

Turiştii intră treptat în apă şi încearcă să se obişnuiască cu temperatura mai scăzută a apei. Răcirea bruscă este provocată de fenomenul numit upweling, un proces natural care apare de 2 sau de 3 ori pe sezon.

Articolul continuă după reclamă

Răcirea apei a fost provocată de vântul puternic.

"Vântul împinge suprafaţa apei mării înspre larg, masele de apă caldă sunt împinse spre larg, iar apele de la fund vin ca să echilibreze această înclinare", explică Răzvan Mateescu, cercetător științific INCDM.

După ce s-a oprit vântul, apa mării a început să se mai încălzească şi a ajuns la 20 de grade Celsius.

"A fost mult mai cald saptamâna trecută", spune un turist.

"Foarte rece. Direct m-am avântat, mama a intrat mai greu. Eu nu prea am fost curajos că am fost şi răcit şi să nu mă întoarcă", a spus un copil.

Salvamarii i-au sfătuit pe turişti să nu se avânte în apele reci după ce stau mult la soare.

"În momentul în care apa este foarte rece, iar afară este cald, să nu intre brusc în apă, ci să se acomodeze temperatura apei. Mai recomandăm să intre cu cineva, nu singuri. Dacă intră deodată, pot să facă un şoc termic", a declarat Mihai Ene, salvamar.

Şi anul trecut au apărut fluctuații importante alte temperaturii apei în luna iulie, iar în unele zone, temperatura apei mării a coborât spre 10 grade Celsius.