Antena Meniu Search
x

Curs valutar

PSD decide luni dacă iese sau nu de la guvernare. Grindeanu anunţă reuniune de urgenţă

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni, luni, pentru a stabili situaţia din Coaliţie. 

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 09:50
Grindeanu anunţă reuniune de urgenţă a PSD pentru a decide dacă iese sau nu de la guvernare Sorin Grindeanu, președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), vorbește în fața presei după ce Consiliul Politic Național al PSD a votat pentru aderarea la guvern în cabinetul premierului desemnat Ilie Bolojan - Profimedia

Decizia a venit după poziţionarea USR faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

"În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului.

PSD decide dacă iese sau nu de la guvernare

Articolul continuă după reclamă

Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile", a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

psd coalitie convocare biroului permanent național
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Ştiri politice » PSD decide luni dacă iese sau nu de la guvernare. Grindeanu anunţă reuniune de urgenţă