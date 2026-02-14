Antena Meniu Search
Video Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112

Moartea unui copil de numai trei ani, dintr-o localitate de lângă Tulcea, a fost anunţată la 112 de vecini.  

de Redactia Observator

la 14.02.2026 , 19:31
Părinţii susţin că nu ştiau că trebuie să anunţe autorităţile după ce ieri le-a murit copilul. Cei doi au spus ulterior că s-au temut de ceea ce ar putea păţi, şi nu e exclus ca teama lor să fie întemeiată. 

Surse din anchetă spun că băieţelul ar fi avut corpul acoperit de vânătăi, aşa că poliţiştii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă şi aşteaptă raportul medicilor legişti pentru a afla cauza morţii copilului.

