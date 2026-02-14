Vremea de mâine 15 februarie. Se răceşte în jumătatea nordică a ţării. În sud, temperaturi de primăvară

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 15 februarie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 4...6 grade.

Vremea se va menţine mult mai caldã decât în mod normal la aceastã datã pe parcursul zilei şi se va atinge o temperatura maximã de 14...15 grade. Cerul va fi noros ziua, când temporar va ploua, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificãri, cu rafale de pânã la 40...45 km/h. Temperatura minimã, mai scãzutã decât în intervalul anterior, va fi de 0...2 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere şi va avea valori foarte coborâte (câmp intens ciclonic).

În Cluj, vremea se răceşte faţă de ziua precedentă, temperatura maximă urcând la 6 grade.