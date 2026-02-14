Vremea de mâine 15 februarie. Se răceşte în jumătatea nordică a ţării. În sud, temperaturi de primăvară
Vremea se răceşte faţă de ziua precedentă. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei şi 17 grade în sudul Munteniei, iar minimele se vor încadra între -7 şi 6 grade.
La noapte, norii şi ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vest şi vor cuprinde cea mai mare parte a ţãrii. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. În Banat, Oltenia, precum şi în masivele montane sudice, se vor acumula cantitãţi de apã, în general, de 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri la munte, în special în zona înaltã a Carpaţilor Meridionali, cu rafale de peste 70...90 km/h, viscolind ninsoarea, local în regiunile sud-vestice şi sud-estice şi izolat în restul teritoriului, în general cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 şi 8 grade. Pe alocuri se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 15 februarie în ţară
Vremea se va rãci semnificativ faţã de intervalul precedent, ziua în vestul, nordul şi centrul ţãrii, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei şi 17 grade în sudul Munteniei, iar minimele se vor încadra între -7 şi 6 grade. Cerul va fi noros în jumãtatea de nord a teritoriului şi temporar noros în rest. Vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţãrii ziua, când izolat se vor acumula cantitãţi de apã de peste 10...15 l/mp, dar din orele serii acestea se vor restrânge ca arie şi vor fi slabe cantitativ. Precipitaţiile vor fi sub formã de ploaie în sud şi în sud-est, mixte în rest, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Noaptea, în Moldova, local în Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest vor predomina treptat ninsorile şi se va depune strat de zãpadã în general de 5...8 cm. Vântul va avea intensificãri ziua în majoritatea regiunilor, iar noaptea în sud, în est şi pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafalã în general de 50...60 km/h, iar la munte, izolat de peste 70...80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Izolat va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere şi va avea valori foarte coborâte (câmp intens ciclonic).
Vremea de mâine 15 februarie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 4...6 grade.
Vremea se va menţine mult mai caldã decât în mod normal la aceastã datã pe parcursul zilei şi se va atinge o temperatura maximã de 14...15 grade. Cerul va fi noros ziua, când temporar va ploua, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificãri, cu rafale de pânã la 40...45 km/h. Temperatura minimã, mai scãzutã decât în intervalul anterior, va fi de 0...2 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere şi va avea valori foarte coborâte (câmp intens ciclonic).
În Cluj, vremea se răceşte faţă de ziua precedentă, temperatura maximă urcând la 6 grade.
Vremea de mâine 15 februarie la munte
Vremea se va rãci, îndeosebi în Carpaţii Occidentali şi în nordul Carpaţilor Orientali. Cerul va avea înnorãri, treptat vor predomina ninsorile şi local, mai ales la altitudini de peste 1500 m, se va depune strat de zãpadã. Izolat cantitãţile de apã vor depãşi 10...15 l/mp. Local vântul va avea intensificãri cu viteze de 50...60 km/h şi izolat de peste 70...80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.
