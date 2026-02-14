Trei săptămâni de durere şi căutări disperate. Sebastian, băieţelul de 4 ani căzut în Someș, nu a fost găsit nici până acum. Familia lui încă speră la o minune. Oamenii acuză autorităţile că au periat râul superficial şi îşi riscă acum viaţa, încearcând să-l găsească singuri în ape. Salvatorii se apără şi spun că misiunea este extrem de dificilă şi periculoasă. Pe lângă toate astea, drama familiei a devenit şi spectacol online: printre voluntarii veniţi pe teren sunt şi persoane care transmit live pe reţelele sociale, unde strâng donaţii de la cei care urmăresc căutările.

La trei săptămâni de când a fost înghiţit de apele Someşului Mic, familia lui Sebastian încă speră la o minune. Mai mulţi voluntari au plecat pe cont propriu pe urmele copilului de patru ani. Alţii fac valuri online şi transmit totul, live, pe reţelele de socializare. Mobilizează oameni pentru căutări şi strâng donaţii. "Vrem ca să se facă dreptate tocmai abia acum au început să facă demersurile pe care trebuia să le facă de atunci când s-a întâmplat. Nu trebuie să vin eu de la Timişoara ca să se facă dreptate, trebuia să vină ăştia care sun tplătiţi pentru treaba asta", spune un voluntar din Timişoara.

Căutările se desfăşoară pe o distanţă de 20 de kilometri de-a lungul râului

Pe zi, şi salvatorii perie zona. Au fost aduşi inclusiv scafandri pentru a verifica în adânc, însă nici urmă de băieţel. Rudele sunt disperate şi spun că au văzut imagini cu trupul micuţului, filmate pe un dispozitiv adus de voluntari. Nivelul apei a crescut şi a scăzut în mod repetat în ultimele săptămâni, astfel că dacă trupul băiatului ar fi fost agăţat în vegetaţia de pe margine, există şansa să fi fost luat, din nou, de curenţi. Din acest motiv, căutările se desfăşoară pe o distanţă de 20 de kilometri de-a lungul râului.

Tot rudele lui Sebastian spun că băiatul ar fi putut avea o şansă dacă salvatorii nu ar fi bâjbâit în primele zile. "În prima zi ne-a trimis un singur scafandru şi ăla nu a fost echipat corespunzător să se scufunde. Că până nu îl scoate apa nu pot să facă nimic. Păi aşteptăm să îl scoată apa afară?", a declart Florin, un unchi al copilului. "Scafandrii se bagă la 2 metri, nu se bagă la adâncimea la care l-au localizat oamenii. Nu ştiu, nu există oameni care se pot pune la adâncimea aia?", a declarat tatăl copilului. Autorităţile vorbesc despre o misiune dificilă de salvare.

"Condiţiile în care se face aceste căutări sunt foarte dificile având în vedere faptul că este vizibilitate zero. În primele zile a fost îngheţat râul Someşul Mic şi a fost necesară controlarea debitului de către Hidroelectrica şi Administraţia Bazinală Someş astfel încât să ne permită să facem scufundări", a declarat Andrei Biriş, purtător de cuvânt ISU Cluj. "Activităţile se derulează în mai multe puncte, inclusiv în municipiul Gherla, în locul de unde minoralul a fost sesizat ca fiind dispărut şi în zona barajului", a declarat Iulian Timşa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Cel puţin zece apeluri la 112 au fost făcute seara trecută de voluntarii care au cerut sprijinul autorităţilor pentru reluarea căutărilor. Oamenii spun că vor protesta până când copilul va fi scos din apă. În urmă cu 3 săptămâni, Sebastian şi verişorul său cu un an mai mare au alunecat în râu în timp ce se jucau pe un derdeluș. Băiatul de 5 ani a fost salvat de un martor.

