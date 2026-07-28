POLITICO: Dacă ajunge la putere, George Simion ar putea tulbura mai mult politica Europei decât Viktor Orban

Într-un interviu pentru POLITICO, George Simion a atacat dur politicile Uniunii Europene, Pactul Verde și sprijinul acordat Ucrainei, susţinând că "Dumnezeu" este de partea lui. Spre deosebire de Giorgia Meloni și Marine Le Pen, care și-au temperat discursul eurosceptic pentru a ajunge la putere, liderul AUR nu dă semne că ar urma aceeași strategie, comentează sursa citată. Dacă va ajunge la conducerea țării, Simion ar putea tulbura politica europeană chiar mai mult decât Viktor Orban, avertizează POLITICO.

În Italia și Franța, lideri naționaliști precum Giorgia Meloni și Marine Le Pen și-au temperat în ultimii ani discursul eurosceptic, în încercarea de a ajunge la putere. În România, însă, a șasea cea mai populată țară din Uniunea Europeană, naționalistul George Simion, un fan al lui Donald Trump, nu dă semne că ar adopta aceeași strategie, relatează POLITICO.

"Ceea ce vor să facă la Bruxelles este să distrugă Europa. Toate măsurile luate în ultimii 15-20 de ani au distrus economia Europei. Ne îndreptăm într-o direcție greșită", a declarat Simion, într-un interviu acordat la Londra, unde a participat la conferința CPAC GB a activiştilor conservatori, de dreapta.

Opiniile lui Simion, fost lider de galerie și politician declarat anti-sistem, sunt importante în contextul în care partidul său AUR conduce detașat în sondaje într-un moment în care la Bucureşti se discută tot mai des despre alegeri anticipate, explică sursa citată.

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Lăsată fără guvern cu puteri depline din luna mai, când AUR și-a unit forțele cu PSD pentru a înlătura coaliția de guvernare, România traversează o criză politică, aminteşte POLITICO.

Simion a criticat dur Pactul Verde al UE, politicile economice și cele de apărare și a afirmat că România nu vrea să revină la perioada în care statele mai mari o dominau.

"Am fost ocupați de astfel de dictatori, cum sunt cei din Rusia și cum au fost cei din URSS, și am cunoscut tendințe dictatoriale venite din Germania. Vrem să facem parte dintr-o Europă formată din națiuni libere și suverane", a spus el.

Moștenitorul lui Orban

Aflată pe flancul estic al UE și având graniță cu Ucraina, România joacă un rol esențial în securitatea Europei, oferind sprijin logistic în război și găzduind o bază importantă NATO și un sistem american de apărare antirachetă, scrie sursa citată.

Simion, care s-a descris drept "eurorealist, nu eurosceptic", aspiră de multă vreme la putere. În cazul în care ar câștiga, ar putea deveni o figură chiar mai destabilizatoare pentru politica europeană tradițională decât fostul premier ungar Viktor Orban, a apreciat POLITICO.

În campania prezidențială de anul trecut, el l-a copiat în mod deliberat pe președintele american Donald Trump și a propus oprirea ajutorului pentru Ucraina, provocând îngrijorare în rândul politicienilor centriști de la Bruxelles.

Simion susţine că soluția constituțională la eșecul partidelor românești de a ajunge la un acord pentru formarea unei noi coaliții de guvernare este organizarea de alegeri parlamentare anticipate, ceva ce nu s-a mai întâmplat în România de la căderea comunismului, în 1989.

"Dacă așa-numitele elite proeuropene nu au o soluție, singura soluție, soluția constituțională, este reprezentată de alegerile anticipate. Nu am avut niciodată alegeri anticipate în 35 de ani de așa-zisă democrație", a spus el.

Problema democraţiei este una extrem de sensibilă în România: alegătorii privesc cu scepticism cum este condusă țara și se plâng că aceiaşi politicieni se află de decenii la putere, fără să îmbunătățească viața oamenilor și fiind implicaţi adeseori în scandaluri de corupție, explică sursa citată.

"Democrația a fost anulată"

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a intervenit și a anulat alegerile prezidențiale, pe fondul acuzațiilor potrivit cărora o amplă operațiune de influență străină l-ar fi propulsat din anonimat pe ultranaționalistul de extremă dreapta Călin Georgescu, care ajunsese pe primul loc în primul tur de scrutin, aminteşte POLITICO.

Georgescu, al cărui statut de simbol anti-sistem a fost consolidat de anularea alegerilor, rămâne o figură populară în multe zone ale României. În prezent, el este judecat la București pentru acuzații legate de o tentativă de lovitură de stat.

"Vreau să văd democrație în România. Democrația a fost anulată din decembrie 2024. Și, desigur, trebuie să revenim la ea cât mai repede. Lăsați oamenii să voteze. Nu este rău, în ciuda unor tendințe pe care le observ aici, în Marea Britanie, și în alte părți, să ai încredere în cetățeni. Cetățenii au întotdeauna dreptate", a declarat Simion.

Liderul AUR a candidat la alegerile prezidențiale repetate anul trecut și a promis că îl va numi pe Georgescu prim-ministru dacă va câștiga. Deși s-a clasat pe primul loc în primul tur, Simion a pierdut în turul al doilea în fața primarului centrist al Bucureștiului, Nicușor Dan.

În prezent, el îl acuză pe Nicuşor Dan, principalul său rival, de criza politică în care a intrat România, invocând acuzaţii din presa de la Bucureşti potrivit cărora președintele ar fi complotat împreună cu PSD pentru a-l înlătura pe premierul liberal Ilie Bolojan, explică POLITICO.

"A creat haos. A vrut să scape de Bolojan, dar planul lor nu a avut prea mult succes", susţine Simion.

"O minte complicată"

Simion a provocat un scandal în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut, când l-a descris pe Nicuşor Dan, un matematician talentat, care vorbește calm și nu reacționează la atacurile adversarilor, drept "autist", aminteşte POLITICO.

Simion a lăsat acum impresia că revină la această temă. "Îl cunosc din 2006, când eram amândoi activiști civici. Are o minte complicată", a spus el.

Negocierile pentru formarea unui nou guvern au intrat în impas fix când Parlamentul României a intrat în vacanța de vară, la începutul acestei luni. Prin urmare, este puțin probabil ca situația să fie rezolvată înainte de toamnă.

Simion a respins ideea unei colaborări cu Partidul Social Democrat, dar nu a exclus-o complet. El susţine că PSD nu este suficient de radical în reducerea birocrației și în reformarea piețelor pentru a permite dezvoltarea companiilor, explică sursa citată.

"Nu au aceeași viziune ca noi și nu au susținere populară. Au condus țara timp de aproape 45 de ani. Eu aș spune să lăsăm oamenii să decidă, iar apoi vom vedea cum putem ieși din groapa în care ne aflăm. Pentru că, dacă nu oprim acest lucru, dacă nu schimbăm paradigma, vom ajunge în situația Greciei", a declarat el.

La rândul lor, Nicuşor Dan și aliații săi consideră că nu trebuie să permită celor de la AUR să formeze un nou guvern, pentru că sunt antioccidentali, antieuropeni și prea apropiați de Moscova pentru a ajunge la putere. Simion respinge aceste acuzații.

"Europa este la Londra, la Varșovia, la Budapesta, la București, nu la Bruxelles. Vrem să urmăm calea unei Europe unite, care creează prosperitate, iar NATO este singura soluție pentru securitate și pentru păstrarea libertății lumii libere", a spus el.

În agregatorul de sondaje POLITICO, AUR este cotat cu 36%, cu 14 procente peste Partidul Național Liberal al lui Bolojan. Acesta este unul dintre motivele pentru care preşedintele Dan și alți politicieni centriști nu doresc alegeri anticipate și ar putea găsi totuși o soluție pentru formarea unei noi coaliții, explică POLITICO.

Însă Nicusor Dan se află sub presiune. Prima sa opțiune pentru funcția de premier s-a retras înainte de a ajunge la vot în Parlament, iar a doua a ajuns la vot și a fost respinsă.

Simion a inițiat deja demersuri pentru suspendarea președintelui. Cu cât va fi amânată mai mult găsirea unei soluții, cu atât poziția lui Nicuşor Dan va deveni probabil mai vulnerabilă.

Dacă vor avea loc alegeri anticipate, Simion va fi pregătit să intre în luptă în stilul său obișnuit: populism agresiv și multă încredere în sine, subliniază POLITICO.

"Am înființat acest partid politic în urmă cu șase ani. Toată lumea crede că suntem ajutați de Vest, de Est, de Israel sau de Rusia, dar, de fapt, în spatele nostru este Dumnezeu. Și o elită politică foarte incompetentă", a spus Simion.