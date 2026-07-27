Ambasadorul rus, ameninţare la adresa României: Expulzarea nejustificată nu va rămâne fără un răspuns adecvat

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, consideră "o punere în scenă propagandistică" faptul că a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, unde i s-a transmis un protest în legătură cu prezenţa unor drone ruseşti, care au încălcat frontierele aeriene ale ţării în perioada 24-26 iulie.

"Este evident că este vorba de o înscenare propagandistică, al cărei scop este de a împiedica noi lovituri ale forţelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre şi de la Marea Neagră, care este utilizată intens de blocul NATO pentru livrarea de armament şi echipamente militare prin teritoriul României către Forţele Armate ale Ucrainei", a declarat el pentru agenţia oficială rusă TASS.

Potrivit lui Lipaev, "partea română, ca de obicei, s-a limitat la acuzaţii nefondate, fără nicio dovadă, la adresa Rusiei, refuzând să comunice orice parametri tehnici ai zborului care ar fi permis identificarea dronelor şi nu a furnizat dovezi cât de cât concrete privind provenienţa acestora", a acuzat diplomatul.

"Partea română a fost avertizată cu privire la pericolul unei escaladări ulterioare a confruntării cu Federaţia Rusă şi al implicării Forţelor Armate ale României în acţiuni militare directe în spaţiul aerian al Ucrainei", a menţionat ambasadorul.

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"S-a subliniat încă o dată că Rusia nu a direcţionat şi nu direcţionează dronele sale de luptă către obiective de pe teritoriul României, iar toate speculaţiile pe această temă sunt lipsite de orice temei", susţine Vladimir Lipaev.

"S-a subliniat în mod special că sprijinirea în continuare a regimului terorist de la Kiev, sub orice formă, este absolut inadmisibilă şi intolerabilă", a avertizat el.

"Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără o reacţie adecvată din partea Rusiei", a adăugat Lipaev.

Ministerul Afacerilor Externe al României a informat luni într-un comunicat că ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul de Externe în legătură cu "încălcările repetate ale frontierelor aeriene ale României în perioada 24-26 iulie 2026, când armata română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizaţie pe teritoriul naţional”.

Şeful misiunii diplomatice a primit o notă verbală, conform căreia unul dintre diplomaţii ruşi trebuie să părăsească teritoriul ţării în termen de cinci zile. În plus, ambasadorul României de la Moscova a fost rechemat de la Bucureşti pentru consultări.