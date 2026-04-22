Radu Moldovan demisionează de la șefia PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA. Bogdan Ivan, interimar

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, vizat miercuri de percheziţii DNA, a demisionat din funcţia de președinte al PSD Bistriţa-Năsăud. Bogdan Ivan va asigura interimatul.

de Redactia Observator

la 22.04.2026 , 14:37
"Organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud își exprimă susținerea față de domnul Emil Radu Moldovan și apreciază implicarea, munca și proiectele transformate în fapte!  În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației. Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Ivan-Gruia. Activitatea organizației continuă în mod normal, cu aceleași obiective și muncă pentru oameni", a transmis PSD Bistrița-Năsăud.

Amintim că azi au avut loc percheziții la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul șefului instituției, Radu Moldovan. Procurorii anchetează fapte de corupție în legătură cu atribuirea unor lucrări de către consiliile județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În urma percheziţiilor care au avut loc la locuinţa lui Radu Moldovan şi la sediul CJ, au fost ridicate documente şi laptopul său din birou. "Nu am foarte multe detalii, mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziţie. Au făcut percheziţiile de rigoare, au luat câteva documente, laptopul din birou şi restul, mai multe detalii, doar ei vă pot da. Nu am fost audiat. Nu cunosc detalii, eu am fost însoţit de ei, s-au încheiat activităţile şi ne-am luat rămas bun acum zece minute. Eu am ieşit din respect pentru voi să vă dau o declaraţie, nu fac comentarii despre acest subiect. Oamenii îşi fac treaba, colegii mei vor pune la dispoziţie absolut toate documentele, eu le stau la dispoziţie cu orice este de lămurit. Deocamdată nu ştiu nimic. Am avut o percheziţie acasă, am avut o percheziţie în birou şi cam atât. Mă întorc înapoi în birou, la lucru", a declarat Radu Moldovan la final. 

Din sediul CJ Bistriţa-Năsăud au ieşit trei angajaţi însoţiţi de anchetatori, printre care se numără administratorul judeţului, Florin Moldovan, şeful Direcţiei de drumuri judeţene, Ciprian Ceclan, şi Rodica Botiș, specialist în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, care au fost duşi la audieri.

