Răspunsul lui Bolojan la criticile PSD: "E ușor să stai pe margine și să spui cum ar trebui făcut"

Premierul Ilie Bolojan spune este foarte ușor să stai pe margine și să spui cum ar trebui făcut, răspunzând unor întrebări legate de criticile aduse marți de PSD, a relatat Mediafax.

Întrebat la un post de televiziune dacă măsurile fiscal-bugetare au fost adoptate împreună cu celelalte partide din coaliție, după criticile adresate de PSD, premierul Ilie Bolojan a spus: "Toate măsurile care au fost cuprinse în acest pachet au fost adoptate de comun acord cu reprezentanții tuturor partidelor care sunt reprezentați în guvern, cu vicepremierii de față, și au fost discuții care țin cont de realitatea și de posibilitățile noastre. Să știți că mie și mie mi-ar fi plăcut să continuăm cu toate excepțiile".

El a spus că în ceea ce privește serviciile de sănătate sunt 16,5 milioane de beneficiari și doar puțin peste 6 milioane contribuie la acest lucru: "Am redus o bună parte din excepții și, într-adevăr, am pus o contribuție rezonabilă, spun eu, la pensiile peste un anumit nivel. Dar altfel nu puteam să ne extindem numărul de contribuabili".

Articolul continuă după reclamă

Reacţia premierului la plângerile din partea PSD

Întrebat despre o postare a lui Paul Stănescu, în care se plânge că PSD nu este ascultat, șeful Guvernului a răspuns: "Eu cred că România, în această perioadă, are nevoie de o stabilitate politică, are nevoie de oameni care își asumă răspunderea pentru deciziile pe care trebuie să le ia, iar asumarea acestei răspunderi, pe care cel puțin eu am făcut-o, a fost generată de faptul că n-a fost niciun entuziasm ca cineva să își asume. Și deci nu văd niciun fel de problemă, dacă sunt soluții care nu deranjează pe nimeni, dar corectează aceste deficite generale, să se găsească alte formule să fie puse în practică. Dar nu există soluții magice. Și e foarte ușor să stai pe margine și să spui cum ar trebui făcut, ce bine ar trebui făcut, în condițiile în care țara nu mai are aceste resurse, și orice s-ar spune ne-am întins mult mai mult decât ne-am putut permite".

Conform acestuia, diferența dintre veniturile statului și cheltuielile pe care le face este de 30 de miliarde de euro în fiecare an, bani pe care România îi împrumută.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că problema deficitului putea fi rezolvată şi fără creşterea taxelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰