Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă va conduce viitorul Guvern: Ideea că există un salvator este falsă

Întrebat la Euronews România dacă va fi viitorul premier al României după alegeri, Ilie Bolojan a spus că alegerea premierului depinde, în primul rând, de o majoritate parlamentară.

"Orice om responsabil înțelege că va fi o perioadă dificilă și fără o majoritate parlamentară în spate, oricine va accepta poziția de premier nu va putea să facă lucruri. (...) Deci, nu guverne minoritare, ci guverne formate de o majoritate. Nu va fi simplu, indiferent ce guvern se va forma, pentru că trebuie să ai trei partide, uneori patru partide. Și nu este ușor să avem un Parlament cu șapte grupuri parlamentare în care să armonizezi poziții, să găsești un numitor comun", a spus Ilie Bolojan.

În plus, spune președintele interimar al României, este nevoie de o relație bună cu președintele.

Bolojan: Ideea că există un salvator e falsă

"Fiind un interimar, practic o bună parte a jocului politic se mută la noul președinte. El va putea să influențeze, poate să refuze un premier, sau poate să forțeze, să spunem, o anumită majoritate, dar o majoritate forțată în situația asta în care România este oricum într-o criză bugetară, se poate transforma într-o criză economică și într-una socială, ceea ce nu este de dorit. Deci va depinde și de viitorul președinte și sigur va depinde și de cel care va dori să-și asume această răspundere. Oricine acceptă o anumită poziție de decizie, trebuie să se gândească nu la mândria de a fi pe un anumit post, ci la responsabilitatea mare pe care o ai când accepti un post. Și atunci trebuie să vezi dacă condițiile pentru a performa, pentru a face ceva, sunt respectate. Și eu personal sunt dispus să purtăm o discuție cât să poată de serioasă, cum să respectăm aceste chestiuni. Nu este doar o problemă de cine este premier, ci de a face un guvern cu cei mai buni oameni pe care îi au aceste partide din viitoarea coaliție. Pentru că dacă nu ai o echipă puternică (...) nu poți performa. Ideea este că există un salvator care este viitorul președinte sau un alt salvator care este viitorul premier este o chestiune falsă și a ne baza așteptând un salvator nu va da rezultate", a explicat Ilie Bolojan.

Bolojan precizează că va participa la discuțiile pentru formarea unei noi majoirtăți: "Voi participa după predarea mandatului președintele interimar, pentru că voi fi președintele interimar al PNL, la aceste discuții. Și eu cred că PNL are responsabilitatea să participe la aceste discuții, pentru că cu toate slăbiciunele noastre suntem totuși un partid responsabil și în ultimul rând, alături de cealte forțe politice, avem și noi o răspundere pentru situația în care este România astăzi și trebuie să încercăm să corectăm aceste lucruri și să ducem România într-o direcție bună".

Ilie Bolojan spune că discuțiile pentru formarea guvernului trebuie să înceapă cât mai repede, eventual înainte de depunerea jurământului de către noul președinte.

El a vorbit și despre scenariul în care președintele va fi ostil Guvernului.

"Am avut astfel de situații în care președintele era, să spunem, dintr-o anumită zonă, majoritatea parlamentară dintr-o altă zonă. Am mai experimentat în acești ani, dacă ne aducem aminte, aproape fiecare președinte al României o perioadă de timp a avut, să spunem, într-o anumită divergență cu guvernul. Asta nu e o problemă într-o situație normală, dacă am avea un deficit de 3%. Aceste lucruri se întâmplă și în alte țări. Dar în condițiile în care România a ajuns, din cauza acestor deficite cronice de ani de zile, oarecumva cu spatele la zid, aceste situații ar fi de dorit să fie evitate. Dacă totuși se ajunge într-o astfel de situație, ele nu fac decât să complice lucrurile și o criză bugetară care se suprapune peste o criză politică, se poate transforma într-o criză care se asemene cu cea a Greciei. Și nu cred că ne dorim o astfel de situație, adică să ajungem într-o criză economică și socială. Și eu mă bazez, pur și simplu, pe înțelepciunea celor care sunt pe poziții de decizie și au responsabilitatea să facă nu ceea ce dă bine pentru țara noastră, ci ceea ce trebuie", a mai spus Ilie Bolojan.

