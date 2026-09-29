Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan pentru a forma un nou guvern, a oferit un INTERVIU EXCLUSIV pentru Observator, Antena 1. Acesta a răspuns întrebărilor adresate de jurnalistul Marius Gîrlașiu.

Răspunsul lui Siegfried Mureșan la întrebarea: "V-a desemnat Nicușor Dan doar ca să picați?" - Captura FOTO

Siegfried Mureșan a vorbit despre desemnarea sa și despre încercarea de a strânge cele 233 voturi necesare pentru a forma un nou cabinet. Acesta nu s-a ferit de un răspuns când a fost întrebat de reporterul Marius Gîrlașiu dacă este de părere că a fost desemnat doar ca să pice la vot - așa cum au notat mai multe voci de pe scena politică.

INTERVIUL INTEGRAL cu Siegfried Mureșan este AICI.

Siegfried Mureșan: "Nu cred că Nicușor Dan m-a desemnat cu rea intenție"

"Nu aș specula că Nicușor Dan m-a desemnat ca să nu trec de vot. Cred că președintele își dă seama că nici pentru domnia sa nu este bună această criză. Nici pentru întâlnirile sale externe. El însuși realizează că ar fi mai puternic acolo dacă criza de acasă ar fi rezolvată. Nu am motive să cred că m-a desemnat cu rea credință", a spus premierul desemnat pentru Observator.