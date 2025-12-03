Președintele Nicușor Dan afirmă că amenințările recente ale lui Vladimir Putin, inclusiv declarația privind pregătirea Rusiei pentru război, sunt adresate în principal publicului intern, subliniind că liderii europeni acționează la fel pentru audiența lor internă.

- Reacţia lui Nicuşor Dan, după ce Putin a spus că Rusia e pregătită de război cu Europa

"Sunt declarații care, ca întotdeauna, 90% din ce declară domnul Putin declară pentru publicul său intern. Așa cum 90% din ce declară lideri europeni declară pentru publicul lor intern. E ceva firesc în politică", spune președintele Nicușor Dan.

Putin a spus că Rusia e pregătită de război cu Europa

Reacția șefului statului a venit după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat marți o amenințare fără precedent. "Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți", a spus liderul rus. Declarația a fost chiar în ziua în care emisarii lui Donald Trump se aflau la Kremlin pentru a negocia acordul de pace privitor la războiul din Ucraina. Amenințarea a fost formulată în condițiile în care Putin nu este de acord cu unele solicitări ale europenilor privitoare la forma documentului.

Articolul continuă după reclamă

Președintele rus a mai spus că europenii nu au o agendă pașnică și că au revendicări legate de războiul din Ucraina care nu sunt acceptabile pentru Rusia. Putin a tras concluzia că europenii împiedică administrația americană și pe Donald Trump în eforturile lor de a ajunge la un acord de pace prin discuții.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰