Putin avertizează Europa și amenință navele din Marea Neagră: Dacă vrea război cu Rusia, suntem pregătiți acum

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat marți amenințări la adresa Europei înaintea negocierilor privind pacea în Ucraina, programate cu trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Putin a declarat că, dacă Europa dorește să declanșeze un război, Rusia este pregătită "chiar acum". Totodată a amenințat că Moscova va extinde atacurile asupra porturilor și navelor ucrainene.

Vladimir Putin a avertizat marți Europa că trăiește cu iluzia că ar putea provoca Rusiei o "înfrângere strategică" și a acuzat-o că, prin propunerile sale privind pacea în Ucraina, blochează inițiativa de pace al lui Donald Trump. El susține că propunerile europenilor sunt inacceptabile pentru Moscova, relatează Tass, Interfax și Kommersant.

Putin: Europa înaintează propuneri inacceptabile pentru Rusia

Putin a avertizat că, dacă Europa dorește un război cu Rusia, Moscova "nu va mai avea cu cine să negocieze". Liderul de la Kremlin insistă că Rusia nu dorește un conflict, dar amenință că este pregătită "chiar acum" în cazul unei confruntări. Declarațiile au fost făcute după un forum financiar organizat de VTB Bank, înaintea discuțiilor cu delegația americană formată din trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner. Întâlnirea era programată să înceapă după ora 16:00, dar cel mai probabil a fost decalată.

Totodată, Putin a avertizat că Rusia ar putea extinde atacurile asupra porturilor ucrainene și asupra navelor care intră în acestea, după ce trei nave din "flota fantomă" a Rusiei au fost atacate cu drone în Marea Neagră, în largul coastelor Turciei, în ultima săptămână. El a transmis că Rusia "va analiza posibilitatea unor măsuri de răspuns împotriva navelor acelor țări care ajută Ucraina să desfășoare aceste operațiuni, aceste acte de piraterie".

"Cea mai radicală metodă este să tăiem accesul Ucrainei la mare. Atunci pirateria va fi imposibilă în principiu", a spus Putin, sugerând că Rusia ar putea recurge la astfel de măsuri în viitor. "Sper ca conducerea militară și politică a Ucrainei, precum și cei care se află în spatele lor, să analizeze dacă merită să continue aceste practici".

Principalele declarații ale lui Putin

Europa încă trăiește cu iluzia că va provoca Rusiei o înfrângere strategică, deși știe că acest lucru este imposibil;

Europenii nu au un plan de pace și, în prezent, împiedică eforturile SUA de a ajunge la o înțelegere;

Europa înaintează propuneri inacceptabile pentru Rusia în cadrul planului de pace privind Ucraina;

Rusia este dispusă să permită europenilor să revină la negocieri dacă aceștia vor ține cont de realitățile de pe teren;

Dacă Europa va începe un război cu Rusia, atunci în curând "Moscova nu va mai avea cu cine să negocieze";

Rusia nu intenționează să se războiască cu țările europene, dar dacă Europa va începe războiul, Rusia este "pregătită chiar acum";

Rusia acționează "chirurgical" în Ucraina, aceasta "nu este un război", iar în cazul unui atac al Europei situația ar fi cu totul alta;

