Premierul propus, Adrian Veștea, a declarat într-un interviu exclusiv acordat Alessandrei Stoicescu, la Observator, că nu ia în calcul o plecare din PNL, în contextul discuțiilor din partid privind o posibilă excludere a sa după desemnarea pentru funcția de prim-ministru.

Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"

Întrebat despre tensiunile din PNL și despre posibilitatea unei sancțiuni din partea conducerii liberale, Veștea a transmis că prioritatea ar trebui să fie situația României și nu soarta sa politică.

"Nu cred că astăzi ar trebui să fie o temă pe care cineva ar trebui să o abordeze, fiindcă România are nevoie de alte lucruri şi ar trebui să ne raportăm la România, nu la Adrian Veştea, care, cu bune, cu rele, de-a lungul timpului, a făcut foarte multe lucruri în PNL şi va face şi în continuare. Le-am spus-o colegilor mei că, indiferent de decizia pe care o vor lua, eu rămân un liberal. Rămân un liberal, fiindcă sunt un liberal şi nu m-am gândit niciodată că voi pleca din PNL. Dacă vor avea o altă opţiune e decizia lor, dar eu voi rămâne liberal", a declarat Adrian Veștea.

În timpul interviului, Alessandra Stoicescu a remarcat că ar fi pentru prima dată când PNL discută excluderea unui premier provenit chiar din rândurile sale.

Articolul continuă după reclamă

"Acest lucru nu s-a întâmplat nicăieri în lume, dar poţi să ştii ce se întâmplă?", a spus premierul propus.

Declarațiile vin în contextul ședinței Biroului Politic Național al PNL, convocată după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan. În interiorul partidului există voci care susțin sancționarea sau chiar excluderea lui Veștea, pe motiv că a acceptat nominalizarea fără consultarea conducerii liberale.