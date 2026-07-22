Surse PSD: Decizia Curții de Apel nu blochează legea salarizării. Proiectul poate ajunge în Parlament

Surse politice din PSD au declarat pentru Observator că proiectul legii salarizării nu ar urma să fie blocat definitiv după decizia Curții de Apel București, care a suspendat procedura inițiată de Guvern.

Decizia Curții de Apel nu poate bloca legea salarizării, au transmis surse politice din PSD pentru Observator. Potrivit acestora, textul ar putea depus în Parlament de un parlamentar, urmând să fie introdus pe ordinea de zi a Birourilor Permanente, sub rezerva clarificării situației juridice.

Curtea de Apel București a suspendat ieri demersurile formale legate de proiectul publicat de minister. Acțiunea a fost introdusă în instanță marți de Federația SANITAS, prin ordonanță președințială, și soluționată în aceeași zi.

SANITAS refuză discuțiile cu ministrul Pîslaru pe Legea salarizării

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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că hotărârea Curții de Apel București nu a interzis discuțiile despre viitoarea lege a salarizării, ci doar continuarea procedurii oficiale. El a subliniat că ministerul nu a inițiat un proiect de lege, ci a elaborat un document de lucru pentru o posibilă inițiativă parlamentară.

Ministerul i-a invitat pe sindicaliștii din sănătate să participe astăzi la discuțiile pe tema legii salarizării, dar SANITAS a refuzat invitația. În răspunsul transmis lui Pîslaru, sindicaliștii au precizat că își doresc participarea la dialogul social și la consultări cu un Guvern cu puteri depline.

"Domnule ministru, după cum știți, Curtea de Apel București a suspendat orice demers în legătură cu acest proiect de lege, așadar întâlnirea pe care ați propus-o astăzi nu va putea avea loc. Ne dorim participarea la dialogul social și la consultări cu un Guvern cu puteri depline, singurul care are legitimitate în redactarea unor proiecte de lege. În acest moment, Ministerul Muncii face parte dintr-un Guvern demis, care nu poate adopta politici noi sau proiecte de lege și nici nu le poate negocia cu partenerii sociali", au transmis sindicaliștii de la SANITAS.

PSD nu va vota în Parlament legea în forma eleborată de Ministerul Muncii

Amintim că liderul PSD Sorin Grindeanu a anunţat că nu va vota în Parlament legea în forma publicată de Ministerul Muncii şi că va susţine amendamente din partea sindicatelor. Liberalii i-au transmis că amendamentele care nu respectă cerinţele convenite cu Comisia Europeană pun în pericol banii europeni.

Deputații se vor întoarce din vacanţă la Parlament pentru o sesiune extraordinară, care va avea loc între 27 și 31 iulie 2026. Decizia a fost luată azi de conducerea Camerei Deputaților. Ședințele vor începe pe 27 iulie, la ora 9:00.