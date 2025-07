"Românii au puţină încredere în cei care guvernăm, sunt conştient. Dacă de foarte multe ori li s-a promis că se va întâmpla ceva şi acel lucru nu s-a întâmplat, nu mai au cum să aibă încredere în tine. Întotdeauna există un început şi eu nu le cer nici să ne cauţioneze, nici să ne acorde încrederea, le cer puţină răbdare pentru că nu va dura mult timp", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Bolojan: "Nu mai putem fi o țară de excepții"

Premierul României a vorbit în exclusivitate la Observator despre un subiect sensibil: pensiile speciale. "Una din condiţionări este reforma pensiilor speciale şi în pachetul al doilea de exemplu, care va fi pus în practică la sfârşitul lunii iulie, după ce renegociem cu comisia prioritizarea proiectelor pe fonduri europene, va fi inclusă şi această măsură, în aşa fel încât o nedreptate socială s-o putem corecta. Este o necesitate în semn de respect pentru oamenii care lucrează în ţara noastră", a declarat Ilie Bolojan.

Una dintre măsurile de austeritate care a stârnit revolta a fost legată de cotizarea mamelor aflate în creştere de copil la CAS. "Mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante și atunci, din nou, în această logică, la fel cum am anulat și o bună parte din celelalte excepții, trebuie să contribuie cu sumă infim de mică raportat la beneficiile pe care sistemul medical le pune în practică. Nu mai putem fi o țară de excepții", a declarat Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a venit în platoul Observator, la doar câteva ore după ce Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pe măsurile de austeritate. "Ani de zile, ţara noastră a cheltuit mai mult decât şi-ar fi putut permite. Dacă ar fi să fac un calcul simplu, la fiecare 100 de lei care au fost încasaţi de la cetăţenii ţării noastre sub formă de taxe şi impozite, noi am cheltuit 132 de lei. Deci am cheltuit cu 30% mai mult decât ne puteam permite an de an", a declarat Ilie Bolojan.

Iar pentru a acoperi deficitul uriaş, România s-a împrumutat doar anul trecut de 30 de miliarde de euro. "Şi asta a însemnat dobânzi tot mai mari, pe măsură ce situaţia noastră arăta tot mai prost. Am ajuns în situaţia în care avem două posibilităţi, să negăm o realitate şi e doar o problemă de timp până vom intra în incapacitate de plată şi vom ajunge în situaţia în care din păcate ne-am întoarce în urmă cu 15-16 ani, când am avut corecţii foarte dureroase. Creşteri de TVA de la 19% la 24%, tăieri de 25% a salariilor. Asta este o ipoteză de lucru la care eu, cât sunt premier, nu pot să asist nepăsător", a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că măsurile vor fi pe o perioadă limitată de timp. "Luăm măsurile etapizate, ordonate, dureroase din păcate, pentru a face corecţiile necesare în aşa fel încât, cu un cost cât mai mic pentru cetăţenii ţării noastre, să trecem peste această perioadă dificilă. Estimez că poate să fie un an, un an şi jumătate. Şi dacă aceste măsuri sunt adoptate în mod corect şi punem în practică un pachet de măsuri de corectare a nedreptăţilor, de echitate socială şi care creează condiţii pentru dezvoltare, sunt convins că în a doua jumătate a anului viitor se vor vedea rezultatele acestor măsuri", a declarat Ilie Bolojan. Şi a lansat un avertisment dur. "Pentru că a nu lua aceste măsuri înseamnă întoarcerea României cu 15 ani în urmă, un fenomen de tip Grecia, blocarea fondurilor europene şi măsuri mult mai dure pe care ar trebui să le luăm în pasul 2. Când vezi că țara este într-o situație dificilă, ai două posibilități. Să dezertezi, să fugi de acolo, să încerci să-ți conservi imagina, să fii o speranță perpetuă că se va face ceva în viitor, sau să-ți asumi răspunderea. Eu nu vreau să stau degeaba și dacă, în această perioadă, vom reuși să facem nu ceea ce de bine, ci ceea ce trebuie pentru țara noastră și să o trecem prin această perioadă dificilă, înseamnă că n-am stat degeaba", a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat despre relația cu Nicușor Dan, care s-a opus creșterii TVA, și cum a fost rezolvată această divergență, Bolojan a răspuns că decizia aparține exclusiv Guvernului, chiar dacă președintele, la investirea Executivului, le-a solicitat să facă tot ceea ce ține de ei pentru a nu crește taxa pe valoare adăugată. Astăzi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă pachetul fiscal în fața ECOFIN, la doar o zi după ce guvernul Bolojan si-a asumat raspunderea în Parlament. Două scenarii sunt pe masă: fie România primește un semnal pozitiv, care ar calma piețele și agențiile de rating, fie Comisia Europeană menține un mesaj critic, din cauza întârzierii.

