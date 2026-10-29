România ar putea încasa peste 8 miliarde de euro prin cererile de plată 5 și 6 din PNRR, potrivit ministrului Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. Acesta a discutat cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene despre progresele înregistrate în îndeplinirea jaloanelor necesare pentru obținerea fondurilor. În perioada următoare, autoritățile române vor continua discuțiile tehnice cu Comisia Europeană, relatează News.ro.

România așteaptă peste 8 miliarde de euro din PNRR. Anunțul ministrului Transporturilor - Profimedia

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, transmite că "finanţarea proiectelor de infrastructură mare trebuie să continue în ritmul ultimilor ani".

"Am analizat astăzi împreună cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, stadiul jaloanelor aferente Cererilor de plată 5 şi 6 din PNRR. România ar avea de încasat pe aceste jaloane peste 8 miliarde de euro. La acordarea acestei sume, care va intra în bugetul de stat, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a contribuit prin îndeplinirea a 11 jaloane", precizează ministrul.

Popa mai spune că discuţiile tehnice vor continua cu Comisia Europeană în perioda următoare.

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"În scurt timp va trebui să începem evaluarea priorităţilor noastre pentru viitorul cadru financiar european 2028-2034. Experienţa acumulată, inclusiv prin PNRR, trebuie folosită pentru finanţarea viitoarelor proiecte", subliniază ministrul Transporturilor.