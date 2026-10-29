Un sătuc din Germania este scos la vânzare pentru 390.000 de euro. 15 clădiri, 24.000 de metri pătrați și o istorie bogată din perioada Republica Democrată Germană. Însă visul de a deține propriul sat vine cu o condiție importantă.

Satul cu 15 case, scos la vânzare la preţ de apartament în Bucureşti. Casele au nevoie doar de mobilă - Franz Eberitsch

Cei care caută un apartament în marile orașe din Germania vor descoperi că, pentru 390.000 de euro, pot cumpăra abia câțiva metri pătrați. În schimb, în Kamsdorf, în districtul Saalfeld-Rudolstadt din Turingia, această sumă este suficientă pentru a cumpăra un întreg sat cu 15 case pe pământ, fiecare avânt o suprafaţă de 100 de metri pătraţi. Satul deţine şi o clădire centrală cu o sală de mese de peste 300 de metri pătraţi.

Proprietatea se întinde pe aproximativ 24.000 de metri pătrați, fiind înconjurată de pajiști, pădure și copaci uriaşi, la doar câteva sute de metri de lacul de acumulare Hohenwarte.

Proprietatea este scoasă la vânzare prin intermediul platformelor imobiliare obișnuite. Anunțul precizează că proprietarii nu caută "un cumpărător pentru un teren, ci pe cineva cu viziune, care să recunoască potențialul de a crea ceva extraordinar în acest loc". Clădirile au fost deja golite de amenajările interioare, există racorduri la electricitate și apă potabilă, iar evacuarea apelor uzate se face în prezent printr-o fosă septică. Noul proprietar trebuie să se ocupe de finisări şi mobilarea caselor.

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De la stațiune de vacanță în anii '60 la un conflict privind autorizațiile

Istoria acestui loc datează din perioada Republicii Democrate Germane (RDG). După cum a explicat proprietarul Franz Eberitsch, complexul a fost folosit între 1954 și 1990, inițial ca spaţii de dormit pentru ucenicii combinatului siderurgic din Turingia, iar ulterior ca unitate de vacanță și agrement.

După căderea Zidului Berlinului, proprietatea a rămas goală timp de zece ani. Potrivit lui Eberitsch, începând cu anul 2000, unele dintre case au fost din nou folosite în scop rezidențial.

"Locatarii erau înregistrați oficial la această adresă și, din câte știu, pentru această adresă au fost acordate chiar și ajutoare de stat, precum alocația pentru locuință", a explicat proprietarul.

Acest lucru l-a făcut să creadă că utilizarea clădirilor în scop rezidențial era permisă din punct de vedere legal. Problema este că proprietatea nu are un plan urbanistic de dezvoltare. El a cumpărat complexul în 2014, după ce s-a întors în Germania împreună cu familia, din Noua Zeelandă. Viziunea sa de la acea vreme era "să creeze un loc în care oamenii să poată trăi aproape de natură, să experimenteze spiritul comunității și să construiască împreună ceva nou".

Speranțele sale nu s-au concretizat însă. Motivul ține de reglementările în domeniul construcțiilor.

Potrivit legislației privind amenajarea teritoriului, proprietatea se află într-o zonă cunoscută drept "zonă exterioară", deși este situată la numai aproximativ 200 de metri de marginea satului. Deoarece complexul nu a fost folosit între 1990 și 2000, autoritățile au stabilit că drepturile care permiteau continuarea utilizării anterioare a clădirilor au expirat.

Eberitsch a confirmat acest lucru: "Când am dorit ulterior să renovăm complexul mai amplu și să îl dezvoltăm în continuare, situația juridică din perspectiva legislației în construcții a fost reevaluată. Ni s-a comunicat că notificările anterioare nu modificau situația din punct de vedere urbanistic și că drepturile dobândite anterior expiraseră deja din cauza întreruperii îndelungate a utilizării."

Problemele cu care s-a confruntat actualul proprietar

În prezent, autoritățile privesc cu rezerve utilizarea permanentă a proprietății ca spațiu rezidențial. Potrivit lui Eberitsch, aceasta ar putea "constitui așa-numita dezvoltare dispersată într-o zonă rurală".

Pentru ca proprietatea să poată fi folosită legal, ar fi necesar un nou plan urbanistic de dezvoltare sau o altă autorizație de construire. Legislația germană în domeniul construcțiilor este criticată în mod repetat pentru obstacolele birocratice ridicate.

Totuşi, în ciuda problemelor nerezolvate privind autorizațiile, Eberitsch consideră că proprietatea are un potențial uriaş. El își imaginează un sat dedicat sănătății și regenerării pentru oameni, în care să fie reunite mai multe servicii terapeutice și de prevenţie. Printre acestea s-ar putea număra servicii de fizioterapie, osteopatie, naturopatie sau yoga, completate de spații de cazare și o clădire centrală destinată comunității, unde să poată fi organizate seminare și mese comune.

Anunțul de vânzare dezvăluie și un interes economic direct al proprietarului. Potrivit acestuia, toate lucrările de construcție, extindere și amenajare a spațiilor exterioare ar putea fi realizate "direct prin intermediul companiei de construcții afiliate proprietarului".

Pentru Eberitsch, acest caz ilustrează o problemă fundamentală în Germania.

"Aici se află un întreg sat de mici dimensiuni, cu clădiri și infrastructură deja existente. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mai ușor ca astfel de proprietăți să fie readuse la o utilizare utilă, în condiții legale clare", a concluzionat proprietarul.

El ar prefera să implementeze personal proiectul, însă nu dispune de necesarul de bani pentru investiţia ulterioară.