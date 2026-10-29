Într-o perioadă în care multe companii fac concedieri pe banda rulantă, avocații atrag atenția că unele nu respectă legea. Angajații care consideră că au fost dați afară pe nedrept își pot recâștiga drepturile în instanţă. Pentru angajatori, nota de plată poate fi usturătoare, salarii plătite din urmă și despăgubiri de sute de mii de lei.

"Ce motive au invocat? Lipsa de respect. Dar nu au fost nici ei, nu ne tratau cum trebuie. Nu am vrut să-mi fac mie rău, să-mi facă ceva rău după", spune o persoană.

Nu este suficient ca o firmă să spună că are probleme financiare ca să poată concedia un angajat. Sunt cazuri în care postul este desființat doar pe hârtie, iar munca este preluată de altcineva sub o altă funcție. Dacă, în realitate, postul nu dispare, concedierea poate fi considerată ilegală.

"Majoritatea concedierilor care s-au făcut anul acesta au avut la bază contextul economic, au fost făcute pe grabă și cu nerespectarea prevederilor Codului muncii. Decizia de concediere trebuie să fie foarte bine structurată. Nu putem vorbi de o concediere legală dacă lipsesc elemente esențiale", explică Ana Maria Boboc, avocat dreptul muncii.

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Dacă angajatul intentează proces pentru concediere abuzivă iar litigiul se întinde pe doi ani, de exemplu, un salariat plătit cu leafa medie pe economie ar putea primi la final aproape 230.000 de lei plus daune morale. Pot contesta concedierea și cei dați afară în timpul concediului medical sau pentru că şefii nu îi consideră potriviţi pentru acel post deşi nu au fost evaluați anterior.

"În majoritatea cazurilor, angajații nici măcar nu au nevoie de avocat pentru că nu plătesc taxă de timbru. În România, după cum bine știm, majoritatea litigiilor sunt câștigate de către salariați", menţionează Ana Maria Boboc, avocat specializat în dreptul muncii.

Cu cât a crescut numărul concedierilor în 2026

În primele 10 luni ale anului, numărul concedierilor a crescut cu 26% față de aceeași perioadă din 2025.

Peste 10 mii de oameni au fost disponibilizați anul acesta prin concediere colectivă, iar pentru alți peste 10 mii au început demersurile. Chiar zilele trecute, o companie românească a anunțat că urmează să dea afară 300 de angajați din zona de IT.

"Putem să ne așteptăm ca acest fenomen să continue, de vreme ce Microsoft, care este unul dintre cei mai mari jucători din piață și este implicit un trendsetter, a trimis acasă aproape o treime din angajați, 60.000 de oameni din cei circa 200.000 la nivel global. Focusul organizațiilor din IT e să își optimizeze costurile pentru a investi sume tot mai mari în dezvoltarea noilor tehnologii legate de IA", Doru Supeala, consultant HR.

Pe lângă concedierile colective, tot mai multe companii oferă salarii compensatorii celor se înscriu de bunăvoie pe liste. Dacia a lansat un nou un program de plecări voluntare și oferă salarii compensatorii între 45.000 și 240.000 de lei în mână.