Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că nicio creştere de taxe nu va avea susţinerea Uniunii, el precizând că nu e nevoie, nu e acceptabil şi nu există suportabilitate. El a mai afirmat că nu există grea moştenire, pentru că grea moştenire e de la deficitul de 10%.

Kelemen Hunor: "Nicio creştere de taxe nu va avea susţinerea noastră. Nu e nevoie, nu e acceptabil" - Hepta

Liderul UDMR a anunţat într-o declaraţie la Parlament că nu vor susţine nicio creştere de taxe. "Nicio creştere de taxe nu va avea susţinerea noastră. Ce face după aceea Guvernul, eu n-am ce să vă spun, pentru că ce poate iniţia Guvernul? Ordonanţă de urgenţă şi atunci Parlamentul este pus în faţa situaţiei împlinite sau proiect de lege sau asumare. Dacă face o ordonanţă de urgenţă, noi putem modifica abia mai târziu în Parlament. Dar nicio creştere de taxe şi impozite nu va avea susţinerea noastră. Atâta pot să vă spun astăzi. Nu e nevoie, nu e acceptabil, nu există suportabilitate", a subliniat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a menţionat că nu există "greaua moştenire"

Preşedintele UDMR a mai spus că nu are acces la cifre şi aşteaptă acel raport sau ce doreşte să facă Guvernul în faţa Parlamentului. "Sunt convins că acele cifre ne vor arăta şi situaţia şi direcţia. Mai mult nu pot să vă spun, că nu am cifre", a mai afirmat Kelemen Hunor. El a fost întrebat şi despre facturile neplătite despre care vorbeau social-democraţii.

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"Eu am încredere în Alex Nazare, ce zicea el până acum. Probabil să fie nişte bani care n-au fost plătiţi, fiindcă Guvernul interimar n-avea cum să plătească, nu putea să facă rectificare, nu putea să facă nişte proiecte de legi, ordonanţe de urgenţă. Deci eu sunt convins că au rămas anumite chestiuni neplătite", a spus preşedintele UDMR. Liderul UDMR a menţionat că nu există "greaua moştenire". "Nu, nu există grea moştenire. Grea moştenire e de la deficitul de 10%", a precizat el.