După mai bine de 50 de ani, Regele Charles s-a întors în Bahamas, unde a fost aşteptat cu urale şi aplauze. Şi a primit, titlul neoficial de rege al dansului. Prins în mijlocul unui carnaval, monarhul britanic a lăsat la o parte protocolul şi le-a arătat localnicilor că ştie să ţină ritmul. Localnicii speră ca distracţia să le aducă beneficii financiare, aşteaptă despăgubiri după cei 400 de ani de comerţ transatlantic cu sclavi.

Regele Charles a impresionat pe toată lumea cu mişcările sale de dans. A prins ritmurile unei fanfare şi s-a mişcat perfect printre dansatoare. A primit şi două instrumente tradiţionale în culorile Bahamasului pe care le-a folosit în timpul showului.

"În numele guvernului și al poporului din Bahamas, este o onoare deosebită și un privilegiu profund pentru mine să vă ofer acest bun venit special, domnule", a declarat Dame Cynthia Pratt, guvernator general al Bahamas.

Regele Charles, vizită de nouă zile în Caraibe. Localnicii cer despăgubiri pentru sclavie

Charles este într-o vizită de nouă zile în Caraibe pentru consolidarea legăturilor diplomatice cu fostele colonii. Localnicii aşteaptă scuze oficiale şi reparaţii financiare de la Marea Britanie pentru perioada comerţului cu sclavi.

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"Este corect să recunoaștem marile suferințe și nedreptăți din trecut pe aceste insule și dincolo de ele, chiar dacă ne bucurăm de succesele prezentului și construim noi oportunități pentru viitor", a afirmat Regele Charles, monarhul Marii Britanii.

De ce Marea Britanie refuză să plătească despăgubiri pentru comerțul cu sclavi

"Nu este o chestiune care ține de rege, în acest sens, și este politica de lungă durată a guvernului de a recunoaște că sclavia a existat și că reprezintă o pată pe istoria britanică, dar că nu se plătesc despăgubiri", a explicat Craig Prescott, expert în drept constituțional.

Guyana, Antigua şi Barbuda sunt următoarele destinaţii ale monarhului brtanic.

"Majestate, domniți peste tărâmul nostru imaculat, care cuprinde 700 de insule și 2.000 de insulițe din Commonwealth-ul Bahamas și care găzduiește oameni rezistenți și cu inima caldă. În numele guvernului și al poporului din Bahamas, este o onoare deosebită și un privilegiu profund pentru mine să vă ofer acest bun venit special, domnule", a spus guvernatorul general al Bahamasului.

"Este corect să recunoaștem marile suferințe și nedreptăți din trecut pe aceste insule și dincolo de ele. Chiar dacă ne bucurăm de succesele prezentului și construim noi oportunități pentru viitor", a mai spus Charles.

"Nu este o chestiune care ține de rege, în acest sens, și este politica de lungă durată a guvernului de lua la cunoștință că sclavia a existat și că este o pată pe istoria britanică, dar că despăgubirile nu sunt plătibile", a explicat Craig Prescott.