Salariile angajaților Metrorex au fost plătite. Radu Miruță: "Am redus pierderile cu 100 de milioane de lei"

Angajații Metrorex și-au primit salariile, după ce Guvernul a aprobat o nouă variantă de buget pentru companie. Ministrul interimar al Economiei, Radu Miruță, susține că forma acceptată reduce pierderile cu 100 de milioane de lei și spune că a respins varianta inițială, care ar fi menținut compania pe o traiectorie financiară negativă.

"Au intrat banii de salarii pe cardurile colegilor angajați la Metrorex. Fără să accept un buget care, implicit, să aprobe creșterea pierderilor. Fără să accept creșterea tarifului la tichetul de călătorie. Fără să cedez la șantajul emoțional că, dacă nu aprob forma dorită, se va opri metroul și voi vedea eu", a transmis Radu Miruță.

El spune că a întors bugetul Metrorex „de mai multe ori” și că „de fiecare dată venea înapoi aproape la fel”.

Ministrul spune că nu va accepta niciodată ca, pe spatele oamenilor, „unii să-și facă jocurile”: „Ca din banii oamenilor unii să-și umple cutiile de pantofi sau să zboare cu jetul privat”.

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Pierderi reduse cu 100 milioane de lei

Miruță adaugă că forma acceptată de buget reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei.

„A fost aprobată de Guvern vineri, iar astăzi s-au plătit salariile”, spune ministrul.

El susține că varianta anterioară presupunea o pierdere chiar mai mare decât cea de anul trecut.

Radu Miruță mai spune că există sume importante de recuperat la Metrorex, doar din simpla încasare a penalităților executorii. El adaugă că alte oportunități sunt contractele competitive de publicitate, închirierea unor spații comerciale în zone care nu încurcă fluxul de pasageri, din parcări și din clădiri date „pe ochi frumoși”.

„Sunt doar câteva dintre lucrurile pe care corpul de control pe care l-am trimis la Metrorex le-a constatat și le-a trecut în proaspătul raport de control”, adaugă ministrul.

El adaugă că nu poate accepta ca soluția să fie creșterea prețului călătoriei pentru oameni. „Mai întâi trebuie să scoatem banii de unde ei există. Abia apoi, dacă mai e nevoie, cerem mai mulți bani de la oameni. Dar cifrele arată că nu e”, mai susține Miruță.

Ministrul susține că nu poate da afară conducerea „pentru că și-au făcut legea astfel încât asta să ia un pic timp. Altfel, fără toate etapele derulate, riscăm ca tot din bani publici să fie plătite despăgubiri pe contractele făcute de băieții care știu doar să trăiască din banii publici, nu să-i protejeze și să-i cheltuiască cu cap in interesul cetățeanului”.

„Din data de 16, nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge”, a fost avertismentul lansat săptămâna trecută de conducerea Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM), în condițiile în care Metrorex se confruntă cu un blocaj financiar, salariile angajaților sunt în pericol să nu fie plătite la termen, iar sute de mecanici ar putea solicita intrarea în concediu.

Sindicaliștii susțin că în conturile companiei ar mai exista doar aproximativ 3.000 de lei.

„Mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. (…) În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică insuficient să facem această plată”, au afirmat reprezentanții USLM.