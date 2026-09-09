Metroul din București riscă să se oprească după 16 septembrie, dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile. Avertismentul vine de la Marian Artimon, liderul USLM, care susține că în conturile companiei au mai rămas doar 3.000 de lei și că Metrorex se confruntă cu o criză gravă de finanțare. În plus, lipsa de personal și numărul mare de ore suplimentare ar putea amplifica problemele din sistem.

Metroul riscă să se oprească din 16 septembrie. Sindicalişti: Metrorex mai are doar 3.000 de lei în conturi - Hepta

Marian Artimon a menţionat că sindicatul a transmis noi adrese premierului şi ministrului interimar al Transporturilor prin care a atenţionat că nu vor putea fi plătite salariile, însă fără rezultat, potrivit Agerpres.

"Conform contractelor individuale de muncă, dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc: să intre în concediu, în libere sau chiar acţiona conducerea în judecată, conform reglementărilor în vigoare", a explicat liderul sindical.

Acesta a subliniat că încă de la începutul anului USLM a atras atenţia că spre sfârşitul lunii august - început de septembrie Metrorex va rămâne fără bani de exploatare şi nu numai.

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"Situaţia de astăzi este generată de incapacitatea unora care lucrează în Ministerul Transporturilor şi în cadrul Metrorex. Anumite direcţii, poate chiar şi la nivelul cel mai înalt, nu pot înţelege ce înseamnă Metroul. Se spune despre Metrou că este o gaură neagră a economiei. Este total fals. Anul trecut, Metroul a primit o subvenţie, o compensaţie, dar nu întreaga sumă. A primit cu 350 milioane de lei mai puţin. Şi, totuşi, pierderea este doar de 319 milioane. Deci, eforturi s-au făcut. Tot Guvernul Bolojan în acest an, dintr-un necesar semnat prin contractul servicii publice de transport de 1,270 miliarde de lei, a alocat doar 740 milioane de lei, mai puţin cu 70 de milioane decât anul trecut. Din 12 luni tu primeşti finanţare doar pentru 7,5. E foarte clar că vom rămâne fără finanţare", a susţinut şeful USLM.

El a explicat că există obligaţia ca în 45 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat să se introducă pe circuitul de aprobare Bugetul de Venituri şi cheltuieli al Metrorex, lucru care nu s-a întâmplat nici până în prezent.

"Din păcate, din lupte interne în cadrul ministerului - şi nu vreau să jignesc pe nimeni, dar parcă prea multe funcţii nu ştiu ce au de făcut - faţă de anul trecut a apărut o prevedere că, dacă în 150 de zile nu se iniţiază bugetul, nu se mai dă subvenţie începând cu 1 septembrie. Metrorex a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanţe solicitarea de deschidere pentru subvenţia din luna septembrie şi s-a transmis că nu se poate acorda subvenţia pe luna septembrie pentru că nu a fost trimis bugetul", a explicat liderul sindical.

Marian Artimon a precizat că legiuitorul a prevăzut că, pentru companiile de stat care nu reuşesc să se încadreze în termenele din Legea bugetului, bugetele de venituri şi cheltuieli vor fi aprobate în baza unor memorandumuri speciale care vor fi aprobate de Guvern.

"Metrorexul nu a fost în stare până astăzi să înainteze un memorandum, astfel încât oamenii să îşi primească drepturile pentru că e nevoie de buget", a arătat sindicalistul.

Preşedintele USLM a reiterat necesitatea ca Metrorex să primească în continuare subvenţii.

"Toată lumea se uită cu ură către metrou, că are subvenţie mare, dar nimeni nu se uită că Metrorex este administrator de reţea, ceea ce face la nivel naţional CFR Infrastructură, Metrorex este operator feroviar, ceea ce face la nivel naţional CFR Călători, Metrorex îşi asigură singur alimentarea cu energie, ceea ce face la nivel naţional CFR Electrificare, Metrorex îşi asigură singur zona de automatizări prin fibră optică şi prin telecomunicaţii, ceea ce la nivel naţional face CFR Telecomunicaţii", a subliniat acesta.

În plus, compania desfăşoară şi activitate de protecţie civilă, pentru care "nu a primit nici măcar un leuţ".

"Din păcate, Metrorex merge mai prost din an în an. Este din ce în ce mai puţin respectat de guvernanţi, pentru că aceştia trebuie să înţeleagă că totuşi se transportă peste 600.000 de călători zilnic", a adăugat Marian Artimon.

În altă ordine de idei, şeful sindicaliştilor de la Metrou a vorbit şi despre lipsa de personal cu care se confruntă compania, care a dus la acumularea multor ore suplimentare şi zile de concediu neefectuate.

"Sunt 11.000 de zile de concediu numai la mecanicii de tren neacordate. În conformitate cu legea, ai depăşit 18 luni, eşti obligat să intri în concediu. Ca atare, este foarte probabil ca pe data de 16 septembrie, din cei 400 - 500 de mecanici, vreo 300 să vină să-şi aducă cererea de concediu. Pe zona de circulaţie, secţia Mişcare, numai în luna august sunt peste 10.000 ore suplimentare efectuate. De ce? Pentru că nu este personal. Metrorexul are un număr de posturi aprobate, 5.922, iar noi funcţionăm astăzi cu 4.934. Aproape o mie de oameni mai puţini", a explicat acesta.

Potrivit acestuia, angajaţii "aproape au ajuns să doarmă la serviciu, că dacă pleacă acasă nu mai au timp să se întoarcă".

În timpul conferinţei, în repetate rânduri, preşedintele USLM şi-a arătat nemulţumirea cu privire la faptul că deciziile referitoare la Metrorex sunt luate prioritar de femei aflate în diferite funcţii de conducere în Ministerul Transporturilor şi în companie.

"De fapt, am înţeles lupta asta idioată dintre etajul unu al doamnei, cu etajul doi al doamnei, cu etajul trei - doamna, etajul nouă - doamna din capătul culoarului X, doamna din capătul culoarului de la poartă şi tot aşa. S-au plimbat hârtiile 150 de zile până a venit Ministerul de Finanţe şi a spus că 'nu vă putem da subvenţia pentru că nu vă încadraţi în lege. Din păcate, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La Consiliul de Administraţie - femei, la directori - femei. Am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să ştie nu câţi bani are în buget, ci să conducă trenul, pentru că are în spate 2.000 de oameni", a transmis Marian Artimon.