Scandal PSD - USR pe tema alegerilor de la Primăria Capitalei: "Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău"

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, i-a răspuns luni lui Cătălin Drulă (USR), după ce acesta afirmase că nu PSD decide când au loc alegerile în Capitală. "Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti", sune Zamfir, el transmiţând USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna tara şi fară ei, informează news.ro.

"Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti că nu doar s-a pozat degeaba cu Nicusor! Ce uită băieţii ăştia e că sunt un partiduleţ de 10% şi nu decid ei ce să se întâmple şi când să se întâmple", spune Cătălin Zamfir, pe Facebook.

De la ce a pornit scandalul

Senatorul PSD mai spune că "trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupaţi de măsurile care le vor afecta traiul, decât ambiţiile personale ale drulăului". "USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna tara şi fară ei. Şi poate că ar fi mai bine", spune Zamfir.

Deputatul USR Cătălin Drulă, vehiculat ca posibil candidat la alegerile locale din Capitală, a transmis luni că nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti, el precizând că avem o lege pentru asta. Drulă mai spune că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Bolojan au fost foarte clari: vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie.

Reacţia deputatului USR vine după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a spus că nu vrea să discute acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică. În plus, el a arătat că un candidat comun PNL-USR ar însemna ”şanse mari să se rupă coaliţia”.

