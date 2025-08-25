PSD amenință că rupe Coaliția dacă PNL și USR au candidat comun la Primăria Capitalei

Nou motiv de scandal în Coaliție. Social-democrații amenință că ies de la guvernare dacă PNL și USR au candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Observator.

Candidatul pentru Primăria Capitalei amenință să arunce în aer coaliția de guvernare. PSD nu își dorește ca PNL și USR să meargă cu un candidat comun, au declarat surse politice pentru Observator. Variantele susținute de social-democrați sunt fie un candidat unic al coaliției, fie fiecare partid cu propriul candidat. Asta în condițiile în care surse politice spun că președintele Nicușor Dan insistă pentru un candidat comun PNL-USR la Primăria Bucureşti.

Sorin Grindeanu: Sunt șanse foarte mari să se rupă coaliția de guvernare dacă PNL-USR vor avea candidat comun la Primăria București

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, că un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție. Liderul PSD a mai spus că sunt șanse mari să se rupă coaliția, în acest scenariu.

"Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică", a adăugat el.

Grindeanu a mai declarat că a discutat în ședința conducerii partidului despre alegerile pentru Capitală. "L-am felicitat pe Daniel Băluță că este pe locul întâi în sondaje", a spus el, referindu-se la un sondaj INSCOP.

Coaliţia nu se înţelege nici pe data alegerilor

Întrebat dacă PSD este de acord cu alegeri în luna noiembrie, Grindeanu a răspuns: "Să vedem dacă vor fi alegeri în noiembrie" ."Eu îmi doresc ca această coaliție să continue și îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite niște coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de București, vorbim și de alte autorități locale unde ar putea să se desfășoare aceste alegeri, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea. De aceea trebuie să privim cu înțelepciune", a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat despre respectarea legii care prevede că alegerile au loc în 90 de zile de la vacantarea postului, Grindeanu a spus că nu în forma asta se pune problema. "Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de președinți de consilii județene, de primari, în unele localități s-a depășit evident acest termen de 90 de zile. Sunt lucruri pe care guvernul, nu PSD-ul, nu PNL-ul, le decide. O să vedem după-masă. (…) Guvernul nu e mai presus de lege, dar guvernul are în atribuțiuni să organizeze sau nu alegeri", a explicat el.

Grindeanu a menționat că "în urmă cu vreun an a existat un candidat comun care, deși a avut în spate o coaliție PSD și PNL, n-a reușit, dincolo de înțelegerile din coaliția de la acel timp, să întrunească încrederea bucureștenilor".

"Putem să facem orice fel de înțelegeri în birouri, dar mutarea voturilor nu e chiar așa simplă. Nu înseamnă că dacă se retrage Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, în favoarea lui Daniel Băluță, care stă în acest moment cel mai bine, voturile vor merge automat acolo. Cum, de asemenea, nu înseamnă că dacă se retrage Daniel Băluță și își dă susținerea pentru Ciprian Ciucu, PSD-iștii sau cei care îl votează pe Daniel îl vor vota încolonați. (…) Eu vreau să finalizez sondajul PSD-ului și o să vedem", a adăugat Grindeanu.

Ștefan Pălărie (USR): Cred că cel mai bine ar fi ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat luni că, în opinia sa, cel mai bine ar fi ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie. "Legat de alegerile pentru Primăria București, l-ați auzit pe domnul premier, Ilie Bolojan, a emis una dintre datele posibile, jumătatea lunii noiembrie, cea care a fost deja discutată în ședința de coaliție", a spus Ștefan Pălărie, arătând că subiectul este posibil să se afle pe agenda coaliției de astăzi.

Liderul senatorilor USR a afirmat că nu ar numi tensiuni între partide, în urma sondajelor apărute. "Dimpotrivă, USR are o agendă reformistă, își dorește să se facă, în sfârșit, în al 12-lea ceas, modificările necesare, mult prea mult amânate. Ele reprezintă, în momentul de față, prima prioritate. (…) Nu avem încă aceste discuții. Nu s-au purtat aceste discuții. Mai degrabă ele se poartă, ați văzut, în spațiul public. Sunt sondaje care sunt comandate de către diferite partide, propuse sau făcute publice în spațiul public. Discuțiile acestea, eu cred că este rândul lor să aibă loc după ce încheiem cu Pachetul 2", a completat Pălărie.

Despre data alegerilor locale, senatorul USR a arătat că, din 14 mai, când a fost eliberată funcția de primar general al Capitalei, ca urmare a alegerii lui Nicușor Dan ca președinte al țării, până la jumătatea lunii noiembrie vor fi trecut deja șase luni.

"Eu cred că este în continuare nevoie să avem un primar, un primar cu drepturi depline, care să poată să continue proiectele reformatoare ale lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Deci, pentru mine, cred că cel mai bine ar fi ca alegerile să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie. Știți foarte bine că este un termen restrâns de campanie pentru alegerile parțiale și, în felul acesta, putem să intrăm într-o logică normală, așezată, a lucrurilor", a explicat Ștefan Pălărie.

Cătălin Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti! Avem o lege pentru asta!

Deputatul USR Cătălin Drulă, vehiculat ca şi candidat la alegerile locale din Capitală, a transmis luni că nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti, el precizând că avem o lege pentru asta. Drulă mai spune că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Bolojan au fost foarte clari: vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie.

"Nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti! Avem o lege pentru asta. Şi e un drept democratic al oamenilor să-şi aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea şi că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureşteni şi nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat", a spus Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR precizează că "anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere şi toată lumea ar fi trebuit să-şi tragă învăţămintele de aici". "Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că aşa e legal şi aşa e moral şi democratic", a subliniat Drulă.

