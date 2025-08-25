Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea dinamita Coaliţia de guvernare. PSD amenintă că rupe înţelegerea dacă PNL si USR vor avea un candidat comun pentru scaunul de edil. Două sondaje recente arată că Daniel Băluţă ar câstiga cursa pentru Bucureşti, dacă partidele de dreapta ar avea candidaţi separaţi. Liberalii şi cei din USR au negociat recent ideea unui candidat comun. Dar, deocamdată, nu s-a ajuns la un acord. Ciprian Ciucu este susţinut de premierul Ilie Bolojan, iar Cătălin Drulă de preşedintele Nicuşor Dan.

Cotat cu prima şansă în sondaje, primarul din Sectorul 4, Daniel Băluţă, ezită să-şi anunţe candidatura.

"Îmi doresc să termin planşeul, îmi doresc să termin magistrala M4 de metrou. În momentul ăsta S4 gestionează aceste lucrări. Nu mă pronunţ", a declarat Daniel Băluţă.

PSD ar vrea să blocheze scenariul unui candidat comun susţinut de PNL şi USR. În acest caz, Sorin Grindeanu ameninţă cu ruperea Coaliţiei de guvernare.

Articolul continuă după reclamă

"Ar însemna ca PSD e într-o formă de izolare în această Coaliţie. Măcar să ştim cum stăm. Sunt şanse foarte mari. Există o posibilitate să se ridice foarte mult tenisunea", a declarat Sorin Grindeanu.

Daniel Băluţă ar câştiga Capitala

Chiar şi aşa, surse politice spun că PNL şi USR negociază în culise varianta unui candidat comun. Dar partidele de Dreapta nu au ajuns deocamdată la niciun acord.

Preşedintele Nicusor Dan şi-a anuntat susţinerea pentru Catalin Drulă, în timp ce premierul Ilie Bolojan l-ar prefera pe Ciprian Ciucu.

"Am constatat ca dl primar S6 Ciprian Ciucu are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este în topul încrederii între cei care au fost testaţi. Consideram că e unul din candidaţii redutabili. Este una din soluţiile bune pentru Bucureşti pe care le văd fezabile", a declarat Ilie Bolijan, preşedinte PNL.

Daniel Băluţă ar câştiga Primăria Generală cu 26%, dacă PNL şi USR ar avea candidaţi separaţi în luptă pentru Capitală. Asta arată un sondaj INSCOP la comanda PNL. În acest caz, Ciprian Ciucu ar fi al doilea în opţiunile bucureştenilor, cu 23 de procente. Liderul PNL ar fi urmat de George Simion sau de Anca Alexandrescu - ambii cu peste 20 procente. Candidatul USR, Cătălin Drulă, ar obţine 17% din voturi. Un alt sondaj, realizat de CURS, îl dă favorit pe acelaşi Daniel Băluţă cu 24%. Social-democratul ar fi urmat de Cătălin Drulă - la 4 procente distanţă. În acelaşi sondaj, Ciprian Ciucu si Cristian Popescu Piedone sunt la egalitate cu 11%.

PNL şi USR şi-ar dori ca alegerile din Capitală să fie programate la finalul lunii noiembrie. Asta în timp ce PSD ar vrea să amâne scrutinul pentru primăvara anului viitor.

"Dar cine a hotărât că sunt în noiembrie? Avem o lege care ar fi trebuit să fie în septembrie", a declarat Sorin Grindeanu.

Cătălin Drulă a răspuns într-o postare pe Facebook. "Nu PSD decide dacă avem alegeri la București. Avem o lege pentru asta. Președintele și premierul au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic".

Potrivit legii, alegerile ar trebui organizate în termen de 90 de zile de la vacantarea postului de primar. Nicuşor Dan a demisionat din funcţie pe 23 mai, după victoria din finala prezidenţială.

În cursa pentru Capitală s-au înscris, până acum, Ana Ciceală - sustinută de partidul SENS, Octavian Berceanu din partea Reper, activistul de mediu Dan Trifu şi omul de afaceri Gigi Neţoiu.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰