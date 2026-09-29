Siegfried Mureșan mai are doar câteva ore la dispoziție pentru a strânge cele 233 voturi necesare pentru a deveni noul premier al României. El spune că are în acest moment aproximativ 200. Mureșan așteaptă voturi și de la PSD, chiar dacă Sorin Grindeanu a anunțat că nu se pune problema de așa ceva.

Siegfried Mureșan îl acuză pe Grindeanu că face consultări înscenate: "A dus partidul de la 23% la 13%" - Captura FOTO

Siegfried Mureșan a vorbit într-un interviu acordat Observator, Antena 1. Acesta nu a ratat ocazia de a răspunde atacurilor lui Sorin Grindeanu și a replicat la fel de acid. Mureșan spune că Grindeanu a dus PSD de la 23% la doar 13%.

Siegfried Mureșan, atac frontal la Sorin Grindeanu: "Poziția lui este extrem de fragilă"

"Știu că parlamentarii PSD votează în general în bloc. Eu am încercat în repetate rânduri să dialoghez cu Sorin Grindeanu ca președinte legitim al partidului, pentru că nici mie nu mi-a plăcut când cineva a încercat să discute separat cu parlamentari ai PNL. Știu că sunt mulți parlamentari PSD care consideră că Sorin Grindeanu duce partidul în direcția greșită. Văd și ei că Grindeanu a luat partidul la 23% și l-a adus la 13%. Parlamentarii PSD care știu că PSD se va înjumătăți la următoarele alegeri sunt neliniștiți, pentru că stau în bănci și se gândesc că fie cel din stânga, fie cel din dreapta își vor pierde mandatul. Poziția lui este extrem de fragilă în partid, de aceea organizează aceste consultări înscenate în cadrul partidului. El are expresii ale unui președinte fragil care se află la o cotă mai mică de încredere decât cea a partidului", a spus Mureșan pentru Observator.