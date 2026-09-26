Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, ar fi declarat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle a precizat că SUA pot face acest lucru oricărei ţări.

Ambasadoarea SUA în Grecia spune că americanii ar fi demis guvernul Bolojan: "Putem face oricărei ţări dorim" - Profimedia

"În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți oaspeți. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus grupului: 'Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici(n.red. Grecia)', potrivit unei persoane care a participat la cină și altora cărora li s-a povestit despre acest episod. Conversația a devenit aprinsă, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această descriere a schimbului de replici", au scris cei de la Wall Street Journal.

Ce se întâmpla în România, în acea perioadă

Ilie Bolojan s-a opus în perioada în care era premier cu puteri depline cererilor venite de la consorțiul americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze. Acest lucru presupunea ca România să cumpere gaze din SUA la un preţ peste cel al pieţei.

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Coridorul Verde reprezintă un proiect care facilitează transportul gazelor din Grecia spre Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova şi Ucraina. Potrivit presalibera.ro, pe 31 martie Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a lui Trump jr, cu Florin Flădică (consilier prezidenţial) şi cu Bogdan Ivan (ministrul Energiei, din partea PSD).

În luna aprilie, preşedintele Nicuşor Dan avea o declaraţie publică în care vorbea despre interesul SUA de a vinde gaze în România, tocmai prin intermediul Coridorului Vertical. "Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană. Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României", a declara atunci Nicuşor Dan.