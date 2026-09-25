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Sorin Grindeanu: A fost o surpriză că Nicuşor Dan nu m-a desemnat pe mine premier

Sorin Grindeanu face declaraţii la sediul PSD Sorin Grindeanu face declaraţii la sediul PSD - Profimedia Images
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Editor Alexandru Badea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.09.2026, 13:48 | Modificat la 25.09.2026, 13:50

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că tot ce vine dintre USR nu poate fi luat în calcul, referindu-se şi la propunerea acestei formaţiuni de realizare a unei rotative la guvernare. De asemenea, Grindeanu a declarat că şi-ar dori să existe o colaborare cu PNL-ul de dreapta, conservator, pe care îl cunoaşte, dar a adăugat că în această perioadă PNL este, de fapt, USR.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, dacă poate fi luată în calcul de PSD rotativa propusă de USR.

”Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul”, a afirmat preşedintele PSD.

Grindeanu a mai fost întrebat dacă în calitate de viitor premier desemnat intenţionează să facă o majoritate stabilă cu PNL.

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”Voi merge şi voi vorbi cu toate partidele pentru că în Parlament au intrat partide prin votul oamenilor. Concluzia la final o să o vedem. Mi-aş dori să existe o colaborare cu PNL-ul cel de dreapta, conservator, creştin-democrat, pe care îl ştiu. În acest moment PNL e de fapt USR. Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, a scris o chestiune interesantă, că Bolojan a reuşit să acapareze USR-ul, să îi fure USR-ul lui Fritz, dar părerea mea este şi că USR-ul a reuşit să fure PNL-ul. Astăzi când vorbim PNL e USR”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că se aştepta ca joia trecută să fie premierul desemnat de preşedintele Nicuşor Dan şi că pentru el a fost o surpriză că nu s-a întâmplat acest lucru.

Alexandru Badea
Alexandru Badea
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