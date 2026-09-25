Siegfried Mureșan anunţă că sâmbătă va depune Programul de Guvernare și lista de miniștri în Parlament

Întrebat când va depune programul de Guvernare, Mureşan a anunţat că sâmbătă urmează să facă acest demers. "Mâine, sâmbătă. Luni a fost publicat decretul de numire, la 5 zile după aceea finalizăm programul de guvernare, lista de miniștri. Dorința mea e ca luni și marți să avem audierile și marți după amiază sau miercuri să avem votul în plen", a anunțat Siegfried Mureșan la G4Media.

Acesta a precizat că luni și marți vor avea loc audierile în comisiile de specialitate. Ulterior, în funcție de timp, marți după-amiază sau, cel târziu, miercuri dimineață, să aibă loc votul în Plen legat de audieri.

La începutul săptămânii, premierul desemnat declarase că va solicita conducerii Parlamentului ca audierile miniştrilor propuşi să dureze cel puţin 60 de minute. "Am solicitat Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute. Audieri pe repede înainte de 30 de minute nu dau șansa ministrului să-și expune ideile și nu dau șansa nici parlamentarilor să audieze în mod corespunzător miniștri", a mai declarat Mureșan.

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Siegfried Mureșan a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în 17 septembrie. Președintele a luat această decizie în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, după ce Mureșan a avut cel mai mare număr de voturi din partea partidelor. Momentan, Mureșan este suținut de PNL, USR și UDMR.