Sondaj Avangarde: Pe cine ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri: AUR 36%, PSD 23%, PNL 16%, USR 8%

Aproape jumătate dintre români consideră că toţi politicienii sunt de vină pentru situaţia politică actuală, iar 88% apreciază că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.

Potrivit studiului, 49% dintre subiecţii sondajului spun că toţi politicienii sunt vinovaţi pentru situaţia politică actuală. 21% dau vina pe Bolojan/PNL, 11% învinovăţesc PSD, 8% - pe preşedintele Nicuşor Dan, 3% - AUR, 3% - USR.

88% dintre români, nemulţumiţi de direcţia în care se îndreaptă ţara

Totodată, 88% dintre respondenţi apreciază că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 8% au o opinie contrară. Realizatorii studiului compară situaţia actuală cu rezultatele din iulie 2025, când 38% dintre români erau de părere că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie bună, iar 53% opinau că direcţia este greşită.

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Cea mai mare temere pentru perioada următoare este legată de: o eventuală criză economică (31%), viitorul copiilor (20%), escaladarea războiului din Ucraina (18%), probleme de sănătate (11%), ura din societate (11%).

Premierul interimar Ilie Bolojan este mai degrabă un lider bun pentru România în momentul politic actual, sunt de părere 18%, în timp ce 76% susţin că este mai degrabă un lider rău. 15% dintre respondenţi consideră că Ilie Bolojan a realizat reforme în România, iar 62% nu împărtăşesc acest punct de vedere.

Pe cine ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, voturile s-ar distribui în felul următor: AUR - 36%, PSD - 23%, PNL - 16%, USR - 8%, UDMR - 5%, S.O.S. România - 3%, SENS - 2%, POT - 2%, REPER - 1%, PMP - 1%.

Cercetarea a fost realizată în perioada 12-22 septembrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eşantion de 1.020 de persoane, reprezentativ pentru populaţia adultă a României. Marja de eroare este de ą3,1%, la un nivel de încredere de 95%.