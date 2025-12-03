Agenţia de Rating Politic a realizat un sondaj din care reiese că, în Bucureşti, există o volatilitate electorală ridicată şi, în paralel, o mare revoltă legată de corupţie şi de modul în care funcţionează administraţia.

Locuitorii Capitalei sunt, conform cifrelor, în căutarea unui lider care să nu fie corupt. Cifrele ARP arată că peste jumătate dintre bucureşteni sunt de părere că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită.

38% dintre bucureşteni ştiu precis cu cine vor vota

În această categorie intră şi cei care ar vota un candidat anti-sistem sau s-ar împotrivi celor susţinuţi de partidele tradiţionale. În paralel, o treime spun că Bucureştiul se duce într-o direcţie bună. Ei sunt cei care ar opta pentru candidaţi consideraţi drept reformişti. Cât priveşte intenţia de vot, aceasta este de 44-46 la sută, ceea ce reprezintă un nivel moderat pentru o capitală europeană.

Articolul continuă după reclamă

38 la sută dintre bucureşteni susţin că ştiu precis cu cine vor vota, 27 la sută au un favorit, dar iau în calcul şi alte variante, în timp ce 18.1 nu s-au decis asupra unui candidat. Iar 13.5 la sută spun că vor merge la vot, dar habar n-au pe cine vor pune ştampila.

Sondajul Agenţiei de Rating Politic mai arată că peste 20% dintre alegători sunt preocupaţi de corupţia din Primăria Generală. Abia apoi sunt interesaţi de problemele oraşului. Aşadar, aproape 18 la sută sunt îngrijoraţi de traficul din Capitală, iar 11 la sută de problemele reţelei de termoficare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰