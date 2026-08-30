Potrivit unui sondaj CURS realizat în București, 73% dintre locuitorii Capitalei cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

Sondaj CURS: 73% dintre bucureșteni sunt nemulțumiți de direcția României. Cum ar vota la locale

73% dintre participanții la sondaj consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 18% cred că lucrurile merg într-o direcție bună. Alți 9% nu și-au exprimat opinia. În ceea ce privește Capitala, 63% dintre respondenți spun că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 25% apreciază că direcția este una bună.

Traficul și aglomerația reprezintă principala problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, potrivit a 33% dintre respondenți. Urmează starea străzilor și a drumurilor, indicată de 19% dintre bucureșteni, și lipsa locurilor de parcare, menționată de 11%.

Impozitele și taxele sunt considerate principala problemă de 8% dintre cei chestionați, iar nivelul de trai de 7%. Curățenia și salubritatea, dar și spitalele, sănătatea și medicamentele sunt menționate de câte 6% dintre respondenți.

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Cum ar vota bucureştenii la locale

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obține 22% din voturi, fiind urmat la o diferență de un punct procentual de PNL. AUR este creditată cu 20%, iar USR cu 18%. În afara celor patru partide, SENS este creditat cu 6%, PNRR-Piedone - 5%, S.O.S. România - 4%, iar ACT cu 2%.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 21-28 august, pe un eșantion de 1.069 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din București. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), validate pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică și ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului din București.