Afacerea neobișnuită care îi aduce unui britanic 50.000 euro pe an. A investit doar 2.800 euro la început

Un britanic îngrijorat de criza costului vieții a găsit o soluție pentru a-și asigura un venit suplimentar. Shabaz Khan, angajat al unui ONG, a pus pe picioare o afacere care îi aduce acum încasări de peste 50.000 de euro anual: și-a cumpărat un automat cu băuturi şi gustări, scrie Buckinghamshire Live .

Afacerea neașteptată din care un britanic încasează 50.000 de euro anual - TikTok/snackzone.vending

Khan a petrecut opt luni dezvoltându-și ideea de afacere și, în aprilie 2025, a cumpărat un automat recondiționat cu aproximativ 2.800 de euro. A mai cheltuit aproape 500 de euro pe produse, iar apoi și-a lansat propria afacere: SnackZone Vending.

Potrivit Buckinghamshire Live, în prima lună, Shabaz a obținut vânzări de aproape 1.000 de euro și a folosit veniturile pentru a cumpăra încă cinci automate. În primul an, el a calculat că a obținut venituri de peste 11.600 de euro doar de pe urma unui singur automat, iar acum se așteaptă ca toate cele șase aparate să genereze încasări de aproximativ 50.200 de euro într-un an și un profit de circa 24.000 de euro.

Bărbatul nu vrea să renunţe la locul său de muncă principal

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În ciuda marjei bune de profit, Shabaz nu intenționează să renunțe la locul său de muncă cu normă întreagă din cadrul unei organizații caritabile și plănuiește să reinvestească toate profiturile în afacere.

"Am vrut să construiesc ceva care nu doar să îmi aducă un venit suplimentar, ci să reprezinte și provocarea de a crea ceva diferit. Îmi place foarte mult ceea ce fac și voiam să am ceva în paralel, care să îmi poată aduce un venit în plus. M-am uitat la ce aș putea face într-un mod semi-pasiv, cum ar fi spălătoriile automate sau parcările. Un prieten de-al meu avea un automat, așa că l-am întrebat cum funcționează totul", povestește Shabaz.

Shabaz a continuat să studieze această afacere timp de opt luni, înainte de a face prima achiziție și de a găsi un loc pentru aparat într-un centru de îngrijire.

"A fost o perioadă în care am avut foarte multe de învățat și am făcut și greșeli, în special în ceea ce privește gestionarea stocurilor și înțelegerea produselor care se vând cel mai bine și a celor care nu au succes. În medie, probabil petrec patru sau cinci ore pe săptămână ocupându-mă de această afacere. Umplu automatele înainte de serviciu, în pauza de prânz și după muncă. Alimentarea unui automat durează mai puțin de zece minute. Locul meu de muncă cu normă întreagă rămâne principala mea prioritate. Îmi place foarte mult ceea ce fac", a mai spus britanicul.