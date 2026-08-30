Feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord, scufundat în largul Ciprului de Nord. O persoană a murit

Un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul Ciprului de Nord, relatează media turco-cipriote, conform Reuters şi AFP. Cel puțin o persoană a murit, potrivit ministrului local al Transporturilor, iar o amplă operațiune de salvare este în desfășurare. Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută.

Feribot cu 270 de persoane la bord, scufundat în largul Ciprului de Nord. Operațiunea de salvare este în curs - X/CyprusNewspaper

Un feribot de pasageri cu 267 de persoane la bord s-a răsturnat duminică în largul orașului Kyrenia (Girne), în nordul Ciprului, la scurt timp după plecarea din port. Cel puțin o persoană a murit, potrivit ministrului local al Transporturilor, iar o amplă operațiune de salvare este în desfășurare. Feribotul, operat de compania Filo Denizcilik/Filo Jet, plecase în jurul orei locale 12:30 din portul Girne și se îndrepta spre Taşucu, pe coasta mediteraneană a Turciei, când a început să ia apă și s-a răsturnat la câțiva kilometri de țărm.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Potrivit ministrului Lucrărilor Publice și Transporturilor din administrația cipriotă turcă, Erhan Arıklı, la bord se aflau 259 de pasageri și opt membri ai echipajului, în total 267 de persoane. Primele informații din presa locală indicau 270 sau chiar 279 de persoane, însă cifra de 267 a fost comunicată ulterior de oficial.

O persoană fost declarată decedată

Erhan Arıklı a declarat pentru postul turc TGRT Haber că un pasager a murit, avertizând însă că operațiunea era încă în desfășurare și că un bilanț definitiv nu putea fi comunicat.

"Unul dintre pasagerii noștri și-a pierdut viața. Nu pot da încă o cifră exactă. Încercăm să salvăm pasagerii", a spus oficialul.

Informația privind primul deces a apărut după primele relatări ale Reuters și AP, care precizau că autoritățile nu anunțaseră încă victime.

Primarul din Girne, Murat Şenkul, a declarat pentru CNN Türk că echipele de intervenție ajunseseră la 159 de persoane, în timp ce căutările continuau.

"Situația este foarte gravă", a spus primarul, potrivit presei cipriote și turce.

Imagini distribuite de presa locală arată pasageri cu veste de salvare aflați pe partea rămasă deasupra apei a feribotului răsturnat. Martorii au relatat că unii oameni au sărit în mare după ce nava a început să ia apă. În zonă au fost trimise nave ale Pazei de Coastă, un elicopter și numeroase ambarcațiuni civile. La operațiune participă inclusiv pescari și nave ale altor companii de transport. Ambulanțele au fost mobilizate la port, iar spitalele din Girne și din împrejurimi au fost puse în stare de alertă.

Cauza accidentului nu este cunoscută încă

Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută. Potrivit informațiilor preliminare, echipajul a observat că nava lua apă, iar căpitanul a încercat să se întoarcă spre port, însă feribotul s-a răsturnat înainte de a putea ajunge la țărm.

Ministrul Arıklı a declarat că marea era agitată și că împrejurările exacte ale accidentului vor fi stabilite în urma unei investigații.

Premierul administrației cipriote turce, Ünal Üstel, și ministrul Transporturilor s-au deplasat în zona portului pentru a urmări operațiunile de salvare.

Accidentul s-a produs în largul orașului Kyrenia/Girne, aflat în partea de nord a insulei. Republica Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută ca stat numai de Turcia. Comunitatea internațională consideră teritoriul parte a Republicii Cipru.

Insula este divizată din 1974, după intervenția militară a Turciei în nordul Ciprului. Zona controlată de ciprioții turci și Republica Cipru sunt separate de o zonă tampon administrată de ONU.