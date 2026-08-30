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Video Nicuşor Dan, la popotă cu militarii de la Kogălniceanu. Cum a decurs întâlnirea cu delegaţia Congresului SUA

Nicuşor Dan, la popotă cu militarii de la Kogălniceanu. Cum a decurs întâlnirea cu delegaţia Congresului SUA Nicuşor Dan, la popotă cu militarii de la Kogălniceanu. Cum a decurs întâlnirea cu delegaţia Congresului SUA - Facebook/Nicuşor Dan Galerie (3)
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Daniela Ciucă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 30.08.2026, 17:20 | Modificat la 30.08.2026, 17:29

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, duminică, la Baza 75 Aeriană "Mihail Kogălniceanu", cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților SUA, și Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților SUA. Nicușor Dan a mâncat la popotă, alături de oficialii americani, a discutat și a făcut fotografii cu soldații americani. Discuțiile au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida și mai mult descurajarea colectivă și reziliența, scrie News.ro.

"A fost o plăcere să îi întâlnesc pe congresmanul Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor, şi pe congresmanul Eric Sorensen, membru al comisiei, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) - centrul prezenţei militare americane în România şi o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării şi securităţii", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X. 

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Potrivit şefului statului, discuţiile au evidenţiat importanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică şi necesitatea de a consolida şi mai mult descurajarea colectivă şi rezilienţa.

Nicuşor Dan afirmă că România este pregătită să îşi asume mare parte din propria apărare

"România este pregătită să îşi asume o parte mai mare din propria apărare - prin creşterea angajamentelor noastre şi îndeplinirea acestora", a transmis preşedintele.

Nicuşor Dan subliniază că au trecut în revistă o gamă largă de priorităţi în cadrul Parteneriatului strategic dinamic, reafirmând angajamentul comun de a promova cooperarea în domeniul economiei, al industriei de apărare, al energiei, al infrastructurii, al mineralelor critice şi al tehnologiilor emergente.

"Consolidarea şi extinderea prezenţei economice şi militare a SUA în România reprezintă o prioritate - pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre şi pentru unitatea Alianţei Transatlantice", menţionează şeful statului. 

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Preşedintele a luat masa la popotă, alături de oficialii americani şi ministrul Apărării, Radu Miruţă şi a discutat cu soldaţii americani, potriviit imaginilor transmise de Administraţia Prezidenţială. 

Daniela Ciucă
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