Sondaj Flashdata: Ciprian Ciucu conduce în cursa pentru Primăria Bucureşti. Ce scoruri au candidaţii

Potrivit unui sondaj Flashdata publicat vineri, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce în preferințele alegătorilor pentru Primăria Capitalei, cu 23,5% din intențiile de vot. El este urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5%, Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR), care are 17,5%, informează Agerpres.

Conform cercetării sociologice, pe următoarele locuri s-ar situa Ana Ciceală (SENS) cu 7%, Vlad Gheorghe (independent) cu 2%, George Burcea (POT) cu 1%, Eugen Teodorovici și Gheorghe Nețoiu (independenți) cu câte 0,5%. Procentajul celor nehotărâți sau nu răspund se ridică la 5,5%.

În privința intențiilor de vot pentru parlamentare (București), AUR se află pe primul loc 27%, urmat de PSD cu 22%, USR cu 18,5%, PNL cu 16%, SENS - 5%, POT și REPER cu câte 2%, S.O.S - 1,5%, iar PUSL și DREPT cu câte 1%, în timp ce 1% votează alt partid, nu știu și nu răspund - 3%.

Sondajul mai relevă că 64% dintre cei intervievați doresc o dezbatere televizată între candidații pentru Primăria Capitalei, 29% nu vor și 7% nu știu.

În legătură cu problemele Capitalei, traficul intens este indicat pe primul loc de 19% dintre bucureșteni, urmat de corupție și lipsa de transparență - 18%, costul ridicat al vieții - 13%, lipsa investițiilor în sănătate - 11%, lipsa locuințelor accesibile - 9%. Poluarea aerului, transportul public ineficient și termoficarea sunt indicate de 7% dintre cei intervievați ca fiind probleme ale Bucureștiului, fiind menționate apoi și infrastructura urbană deficitară (4%), siguranța publică și infracționalitatea (2%), gestionarea deșeurilor, inegalitatea economică și alte probleme (1%).

De asemenea, 61% dintre bucureșteni consideră că direcția în care merge orașul este greșită, 24% o apreciază ca bună și 15% nu știu.

De altfel, 72% dintre cei intervievați sunt de părere că direcția în care merge țara este greșită, 20% o consideră bună și 8% nu știu.

În privința orientării politice, a modului în care este reprezentată politic societatea românească în Guvern, 37% dintre cei întrebați au răspuns că sunt nemulțumiți, 20% sunt foarte nemulțumiți, 20% sunt mulțumiți, 12% - foarte mulțumiți și 11% nu știu.

Datele sondajului au fost culese prin metoda CAWI (chestionare online), volumul eșantionului fiind de 1.200 de respondenți, rezidenți în București, cu vârste de 18 ani și peste. Marja de eroare este ±2,8 % la interval de încredere 95% și perioada de realizare - 26-27 noiembrie.

