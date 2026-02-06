Preţul aurului, 6 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 1,5 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 1,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 676,6689 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că leul românesc a câştigat un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8630 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0923 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,3190 lei româneşti, sau francul elveţian, cotat la 5,5529 lei româneşti.

