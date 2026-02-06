Antena Meniu Search
Preţul aurului, 6 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 1,5 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 13:18
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 1,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 676,6689 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că leul românesc a câştigat un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8630 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0923 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,3190 lei româneşti, sau francul elveţian, cotat la 5,5529 lei româneşti.

