AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vot în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat de PSD cu 23%, PNL cu 18% şi USR cu 10%. În topul încrederii conduce Călin Georgescu, cu 36%, urmat de George Simion şi Nicuşor Dan. Ciprian Ciucu şi Sorin Grindeanu sunt la egalitate şi-l devansează cu trei procente pe Ilie Bolojan.

Sondaj CURS: AUR 35%, PSD 23%, PNL 18% şi USR 10%. Politicienii în care românii au cea mai mare încredere - Hepta

"Sondajul de opinie realizat de CURS la nivel naţional, în luna ianuarie 2026, surprinde un climat social dominat de pesimism, neîncredere şi aşteptări economice negative. Rezultatele indică o continuitate a stării de nemulţumire publică de la finalul anului 2025, cu accent pe deteriorarea percepţiilor privind direcţia ţării, funcţionarea instituţiilor şi evoluţia nivelului de trai", au transmis reprezentanţii CUSR, duminică, într-un comunicat de presă.

Direcţia în care se îndreaptă România

Percepţia populaţiei privind direcţia ţării rămâne covârşitor negativă. 76% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, iar 5% nu au o opinie clar formulată.

Articolul continuă după reclamă

"Acest raport profund dezechilibrat confirmă persistenţa unui sentiment colectiv de frustrare şi lipsă de încredere în evoluţia generală a ţării", au transmis oficialii CURS.

Încrederea în personalităţi politice

În topul încrederii conduce Călin Georgescu, cu 36%, faţă de 60% opinii negative. El este urmat de George Simion (32%) şi Nicuşor Dan (31%). Ciprian Ciucu şi Sorin Grindeanu sunt la egalitate, cu 26% încredere şi-l devansează cu trei procente pe Ilie Bolojan.

Diana Şoşoacă înregistrează cel mai ridicat nivel de neîncredere, de 80%. "În cazul unor figuri precum Dominic Fritz şi Anamaria Gavrilă, se remarcă un nivel semnificativ de necunoaştere publică, ceea ce indică o vizibilitate limitată la nivel naţional. Per ansamblu, datele reflectă o criză de încredere în leadershipul politic", precizează realizatorii sondajului.

Imaginea instituţiilor

Evaluarea instituţiilor evidenţiază o polarizare clară între instituţiile percepute ca stabile şi cele politice.

Armata, Biserica şi Pompierii se bucură de cea mai bună imagine, cu procente de încredere cuprinse între 61% şi 80%, în timp ce Poliţia şi Uniunea Europeană depăşesc uşor pragul de 50% opinii pozitive.

La polul opus, instituţiile politice şi cele ale justiţiei sunt evaluate predominant negativ: Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi, Guvernul şi Curtea Constituţională de 73%, iar Preşedinţia de 67%.

"Aceste rezultate indică o ruptură între cetăţeni şi instituţiile asociate cu decizia politică şi actul de guvernare", arată realizatorii sondajului.

Intenţia de vot la alegerile parlamentare

În ipoteza organizării unor alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar obţine 35% din voturi, menţinându-se detaşat pe primul loc.

PSD este cotat cu 23%, iar PNL cu 18%. USR ar obţine 10%, în timp ce UDMR şi SOS România sunt creditate fiecare cu 5%. Partidul Oamenilor Tineri şi alte formaţiuni ar întruni câte 2%.

"Distribuţia intenţiilor de vot reflectă o fragmentare politică accentuată şi o capitalizare a nemulţumirii publice de către partidele percepute ca alternative la sistemul actual", se arată în comunicatul de presă.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1.067 respondenţi, populaţie adultă rezidentă din România, cu vârsta de 18 ani şi peste. Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer), în perioada 14–23 ianuarie 2026. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost validate pe baza ultimelor statistici INS şi ponderate în funcţie de vârsta electoratului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰