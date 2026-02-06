Antena Meniu Search
Curs BNR, 6 februarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 13:11
Concret, leul românesc a câştigat un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8630 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 28 ianuarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0923 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5529 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3190 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 1,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 676,6689 lei.

